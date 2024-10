Zapomniany kadrowicz przeżywa koszmar. "Nie powinien wychodzić na boisko"

Mateusz Wieteska do niedawna regularnie był powoływany do reprezentacji Polski. Choć w narodowych barwach zanotował raptem cztery występy, kolejni selekcjonerzy znajdowali dla niego miejsce - również Michał Probierz. Za jego kadencji obrońca Cagliari zagrał w towarzyskim meczu z Łotwą (2:0). Od tamtej pory stracił miejsce w kadrze i nic nie wskazuje, by w najbliższym czasie miał je odzyskać. Wieteska nie gra także w klubie. W tym sezonie pojawił się w zaledwie dwóch meczach.

Dwa mecze i koniec. Wieteska odstawiony na boczny tor. Nie gra, choć wrócił do zdrowia

Ostatnie spotkanie 27-latek rozegrał 18 sierpnia. Wówczas spędził na boisku 90 minut w spotkaniu z AS Romą (0:0). Nieco wcześniej wystąpił w Pucharze Włoch przeciwko Carrarese (3:1). I na tym koniec. Od tamtej pory albo całe mecze spędza na ławce rezerwowych, albo w ogóle nie pojawia się w kadrze. Tak było przed październikową przerwą na mecze reprezentacyjne, gdy w ogóle zabrakło go podczas spotkań z Juventusem i Parmą.

Jak donoszą włoskie media, tamta absencja spowodowana była drobną kontuzją. Przed tygodniem Polak w końcu doszedł do siebie, a mimo to nadal nie gra. "Wieteska uporał się z problemami mięśniowymi, które zatrzymały go przed przerwą. Teraz lekkie naciągnięcie prawego uda jest dla niego tylko wspomnieniem. Mimo to 27-letni środkowy obrońca nie powinien wychodzić na boisko od pierwszej minuty, gdyż jego kondycja nie jest jeszcze idealna" - poinformował portal cagliarinews24.com.

Wieteska skreślony z Cagliari? Latem miał odejść

Od tamtej pory Cagliari rozegrało trzy spotkania - z Torino, Udinese i Bologną. W żadnym z nich Wieteska nie podniósł się z ławki. Wygląda na to, że na ten moment po prostu przegrywa rywalizację na środku obrony z Yerrym Miną, Sebastiano Luperto i Jose Luisem Palomino.

O tym, że sytuacja Wieteski w Cagliari nie jest najlepsza, świadczyły także letnie ruchy na rynku transferowym. Polak łączony był z mistrzem Grecji - PAOK-iem Saloniki, a następnie z Udinese. Ostatecznie do przenosin nie doszło, co wyszło ze szkodą dla naszego reprezentanta.