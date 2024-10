Nieprawdopodobne. 48-letnia legenda chce wznowić karierę! "To nie był żart"

Wojciech Szczęsny niedawno był na ustach piłkarskiej Europy, po tym jak wznowił karierę i podpisał kontrakt z FC Barceloną awaryjnie poszukująca zastępstwa dla kontuzjowanego Niemca Marca-Andre ter Stegena. 34-latek zaliczył jeden z najgłośniejszych powrotów ostatnich lat w świecie piłki nożnej.

To się dzieje. Francesco Totti naprawdę chce wznowić karierę

Teraz okazuje się, że może przebić go były kolega z szatni. Chodzi bowiem o legendę włoskiej piłki nożnej i AS Romy - 48-letniego znakomitego ofensywnego pomocnika - Francesco Tottiego.

- W życiu nigdy nie mów nigdy - powiedział podczas wydarzenia firmy Betsson Sport. - Były drużyny Serie A, które do mnie dzwoniły i składały mi propozycje. To było dziwne, ale dało mi do myślenia. W końcu zdarzało się, że gracze wracali po emeryturze - wyznał (cytat za "Corriere della Sera"). I doprecyzował, że wśród klubów kontaktujących się z nim nie było Romy. A nie mogło też zabraknąć pytania o grę dla lokalnego rywala. - Lazio? Nie, nie poszedłbym tam - zaznaczył - pisał tydzień temu Hubert Rybkowski ze Sport.pl.

Wydawało się, że Totti powiedział te słowa nieco na wyrost i kibice oraz eksperci nie do końca w nie wierzyli. Teraz okazuje się, że rzeczywiście może dojść do jego wielkiego powrotu na boisko.

- To nie był żart z mojej strony. Potrzebuję dwóch miesięcy treningów, żeby grać w Serie A. Czasy się nie zmieniły. Zobaczymy, co powiedzą mi moja głowa i ciało. Głowa już zna odpowiedź, ale muszę zobaczyć, jak zareagowałby na to mój organizm. Dwa zespoły są zainteresowane, zobaczymy, co przyniesie kolejny rok - powiedział Francesco Totti w wywiadzie w Miami, gdzie brał udział w wydarzeniu "EA World Legends Padel Tour".

Według informacji włoskiego dziennika "La Repubblica", jednym z klubów, który jest zainteresowany sprowadzeniem Tottiego jest beniaminek Serie A - Como 1907. Trenerem tej drużyny jest Cesc Fabregas, były reprezentant Hiszpanii i piłkarz m.in.: Arsenalu, Chelsea oraz FC Barcelony. Obecnie jego zespół jest na trzynastej pozycji w Serie A (dziewięć punktów w dziewięciu spotkaniach).

Totti to mistrz świata z 2006 roku. Przez całą karierę związany był z AS Romą (w tym klubie rozegrał 31 meczów ze Szczęsnym). W barwach tego klubu rozegrał 785 meczów, zdobył 307 goli i miał 207 asyst. Zdobył z nią jedno mistrzostwo Włoch oraz po dwa krajowe puchary i superpuchary. W reprezentacji Włoch wystąpił 58 razy (dziewięć bramek).

Totti na piłkarską emeryturę przeszedł po sezonie 2016/17.