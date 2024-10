Stało się. Mario Balotelli ma nowy klub. Wielki powrót!

Mario Balotelli od lipca tego roku pozostawał wolnym agentem. Włoskiemu napastnikowi wygasł kontrakt z tureckim klubem Adana Demirspor i trafił na bezrobocie. Ostatnio łączony był z dość egzotycznymi drużynami. Mówiło się o jego przejściu do indyjskiego Kerala Blasters czy bułgarskiego CSKA Sofia. Tymczasem 34-latek właśnie dołączył do zespołu z Serie A!

"Super Mario" Balotelli ma nowy klub. Oficjalnie ogłosili

W poniedziałek Balotelli podpisał kontrakt z Genoą. Włoski klub nowym nabytkiem pochwalił się w mediach społecznościowych. - Mario Balotelli nowym zawodnikiem Genoi. Włoski napastnik urodzony 12 września 1990 roku w Palermo podpisał kontrakt ze swoim nowym klubem. W trakcie kariery Balotelli zdobył ze swoimi klubami dziewięć tytułów. W seniorskiej kadrze narodowej był królem strzelców i wicemistrzem Europy z 2012 r., notując łącznie 36 występów i 14 goli. Witamy w Genui, Super Mario! - czytamy na platformie X.

Umowa Balotellego będzie obowiązywała do końca tego sezonu. Napastnik będzie występował z numerem 45. Jak poinformowało Sky Sports, w poniedziałek piłkarz przeszedł badania lekarskie, podpisał kontrakt, a następnie przybył do ośrodka treningowego. Od wtorku ma trenować razem z całym zespołem. - Jestem bardzo podekscytowany. Czy mam jeszcze w sobie ogień? Zobaczycie. Pozdrowienia dla fanów i do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, dam z siebie wszystko. Kiedy będę gotowy do gry? Mam nadzieję, że wkrótce - mówił po przejściu do klubu, cytowany przez stację.

Wielki powrót Balotellego. Uratuje Genoę przed spadkiem?

Dla piłkarza to wielki powrót na rodzime boiska. Ostatni raz Mario Balotelli w rozgrywkach włoskiej Serie A zagrał 9 marca 2020 r. w barwach Brescii. Od tamtej pory minęło ponad cztery i pół roku, a konkretnie 1694 dni. Przez ten czas były gwiazdor reprezentacji Włoch grał dla Monzy (wówczas na poziomie Serie B - przyp. red.), szwajcarskiego FC Sion oraz Adany Demirspor. W poprzednim sezonie w lidze tureckiej zanotował 16 występów, w których strzelił siedem goli i miał jedną asystę.

Nowy klub Balotellego od początku sezonu spisuje się fatalnie i raczej będzie walczył tylko o utrzymanie. Po dziewięciu kolejkach Serie A Genoa ma na koncie zaledwie sześć punktów i zajmuje 18. miejsce w tabeli. Ostatnio zanotowała serię ośmiu meczów bez zwycięstwa. Odpadła także z Pucharu Włoch po derbowej porażce z Sampdorią po rzutach karnych. Na zwycięstwo czeka od 24 sierpnia, kiedy to ograła Monzę 1:0.