Media: Przełom ws. Zielińskiego w Interze. Wszystko przez Probierza?

W niedzielę o godz. 18:00 dojdzie do "Derbów Włoch", a więc do starcia między Interem Mediolan a Juventusem. Wygląda na to, że ten mecz może być przełomowy dla Piotra Zielińskiego. Zieliński ma znaleźć się w wyjściowym składzie Interu, a na boisku sprawdzi się w nowej roli. We wrześniu w taki sposób z Zielińskiego korzystał Michał Probierz. "Zieliński przejmie klucze do środka pola Interu" - pisze "La Gazzetta dello Sport".

