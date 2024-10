Skorupski i Urbański mieli przed sobą wielki mecz. I nagle kataklizm

Łukasz Skorupski udanie rozpoczął kolejny sezon w barwach Bologni. Polski bramkarz jest podstawowym zawodnikiem drużyny i zbiera pozytywne recenzje za występy. "Świetna obrona po główce Durana, ostrożna przy wyjściu do Baileya. Gwarancja jakości" - pisali o nim Włosi po meczu z Aston Villą w Lidze Mistrzów (0:2). We włoskim zespole gra również Kacper Urbański, który pełni rolę zmiennika.

Polacy nie zagrają. Serie A odwołała mecz Bologni z Milanem

Nasi piłkarze w ostatnich dniach przygotowywali się do hitowego meczu z Milanem, który zaplanowany był na najbliższą sobotę. Wiemy już jednak, że do tego spotkania nie dojdzie. A to z powodu powodzi, która nawiedziła region Emilia-Romania, burmistrz nakazał przełożyć to spotkanie. Niedługo później decyzję tę oficjalnie potwierdziła również Serie A.

Niezadowolony z takiego obrotu spraw był prezes Milanu Paolo Scaroni. - Nie zajmowałem się tym tematem, ale myślę, że albo gramy za zamkniętymi drzwiami, albo gramy na innym stadionie. Nie rozumiem, dlaczego podjęto taką decyzję - powiedział, cytowany przez "La Gazzettę dello Sport". Przedstawiciele Bologni z kolei głosowali za odwołaniem meczu z powodu kibiców, którzy mieliby problem z dojazdem.

Kiedy zatem odbędzie się spotkanie Bologni z Milanem? Obecnie nie wiadomo i brakuje wolnych terminów. Zdaniem prezesa Serie A Lorenzo Casiniego starcie może zostać rozegrane dopiero w przyszłym roku. - W tej chwili miesiącem, w którym możliwe będzie rozegranie meczu, jest luty - stwierdził.

Po ośmiu kolejkach Bologna zajmuje 12. miejsce w tabeli z dorobkiem dziewięciu punktów. Milan natomiast jest czwarty i ma na koncie 14 punktów.