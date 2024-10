A jednak! Już zacierają ręce na Zalewskiego. "Szukamy najlepszych"

Trochę jeszcze potrwa saga transferowa z udziałem Nicoli Zalewskiego. Wydawało się, że latem ostatecznie reprezentant Polski zmieni AS Romę na któryś z tureckich klubów, ale za każdym razem nie dochodził do porozumienia z zainteresowanymi ekipami. Kontrakt Zalewskiego wygasa w czerwcu przyszłego roku i z początkiem września 22-latek znalazł się poza kadrą rzymskiego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny rzucił po meczu Bayernem tylko jedno zdanie! Demolka w Barcelonie

Ostatecznie po pięciu meczach, gdy znajdował się poza kadrą meczową, wrócił do drużyny i wystąpił w jej trzech ostatnich meczach z: Monzą (1:1), Interem Mediolan (0:1) i Dynamem Kijów (1:0). "Nie zrobił zbyt wiele", "ani razu nie użądlił", "wciąż za mało, aby uzdrowić relacje z fanami" - tak włoskie media podsumowały występ Nicoli Zalewskiego w meczu z ukraińskim zespołem.

Nicola Zalewski może już w styczniu zmienić klub

Chociaż Zalewski wrócił do gry, to widać, że jego przyszłość w Romie stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Przy okazji meczu z Interem kibice wygwizdali go, gdy schodził z boiska, więc może transfer do innego klubu byłby dobry rozwiązaniem?

A okazuje się, że chętnych nie brakuje, gdyż w Turcji nie ustają w próbach ściągnięcia Nicoli Zalewskiego. Tamtejsze portale Takvim i Ortacizki informują, że w styczniu zawodnika spróbuje kupić Besiktas. Roma ma poważnie myśleć o sprzedaży piłkarza, żeby cokolwiek na nim zarobić, a to chce wykorzystać klub ze Stambułu.

W Besiktasie ma panować niezadowolenie z dotychczasowych występów Joao Mario i tutaj pojawia się Nicola Zalewski, który miałby dołączyć do klubu. - Obecnie szukamy najlepszych. Mogę jednak powiedzieć, że jeśli Besiktas będzie zainteresowany zawodnikiem, to go kupi. Nasi trenerzy i zespół skautów ciężko pracują. To byłoby nie w porządku, żebym wymienił jakiekolwiek nazwiska - powiedział wiceprezydent Besiktasu Huseyin Yucel.

Nicola Zalewski dotychczas rozegrał 112 meczów w barwach AS Romy, w których zdobył dwie bramki i zanotował siedem asyst. Szansę na kolejny występ może otrzymać w niedzielę 27 października, gdy o godz. 20:45 rzymianie zagrają na wyjeździe z Fiorentiną.