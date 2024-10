A jednak! Włosi zazdroszczą Polakom. Tego nigdy nie wybaczą Zalewskiemu

"Jesteś tragedią", "najbardziej irytujący piłkarz" oraz "nie mogę na niego patrzeć" - tak kibice AS Romy pisali o Nicoli Zalewskim po meczu AS Romy z Interem Mediolan. Polaka okrzyknięto najgorszym zawodnikiem tego spotkania, według ekspertów przekreśla to jego szansę na ponownie zaistnienie w Rzymie. Włoski dziennikarz wyjaśnił dlaczego.

Dlatego Włosi znienawidzili Nicolę Zalewskiego. Co dalej z Polakiem w AS Romie?

Sytuacja Zalewskiego w Romie jest, delikatnie mówiąc, trudna. Włoski dziennikarz gazety "La Repubblica Matteo Pinci w rozmowie z WP SportoweFakty przypomniał, że Polak w lecie odrzucił ofertę transferu do PSV Eindhoven, nie chciał przedłużyć umowy z Romą, a później zrezygnował z transferu do Galatasaray w ostatniej chwili. Tego w Rzymie nie mogą mu zapomnieć.

- Nowy trener Jurić przywrócił go do składu, dał szansę, jednak kibice mu tego nie wybaczyli i wygwizdali - twierdzi Pinci. Oczywiście nie tylko sytuacja kontraktowo-finansowa ma wpływ na zdenerwowanie fanów wobec 22-latka.

- Tak naprawdę Zalewski od dwóch lat gra w Romie na bardzo niskim poziomie, bardzo dobrze spisywał się tylko w pierwszym sezonie za Jose Mourinho. Potem jego forma drastycznie spadła i obecnie niczym się nie wyróżnia - zauważa Włoch.

Ponadto w Rzymie panuje przekonanie, że Zalewski dobrze gra tylko w barwach reprezentacji Polski, bo odpowiednio się motywuje. - W waszej reprezentacji gra bardzo dobrze, strzela gole, a potem w klubie zupełnie tego nie widać. Fani uważają, że w barwach Romy nie stara się tak mocno jak w kadrze - podsumowal Pinci.

W tym sezonie Nicola Zalewski zaliczył pięć występów w klubie i nie dopisał na konto żadnego gola oraz asysty. Jego umowa wygasa w czerwcu 2025 roku, więc już w zimie będzie mógł podpisać ewentualną umowę w nowym klubem. Według włoskich mediów może jednak od razu przejść do Fiorentiny.