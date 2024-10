Niesamowite, co się stało w meczu Runjaicia. To była 95. minuta

Po siedmiu rozegranych meczach Udinese miało 13 punktów i przed dzisiejszym meczem z AC Milan wciąż trzymało kontakt z pierwszym w tabeli Napoli (16 punktów). Choć gospodarze byli zdecydowanymi faworytami, to przed tą kolejką mieli tylko 11 punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Zespół Runjaicia prawie zatrzymał AC Milan. Wtedy wkroczył VAR

Na początku spotkania AC Milan miał ogromną przewagę. Podopieczni Runjaica nie potrafili się odnaleźć. Już w 13. minucie gola na 1:0 strzelił Samuel Chukwueze. Najpierw świetnym rajdem popisał się Noah Okafor, który następnie podał do wbiegającego w pole karne Pulisicia. Ten zdecydował się na dogranie piłki do boku, skąd Nigeryjczyk oddał mierzony strzał po ziemi.

Sytuacja Milanu skomplikowała się w 29. minucie. Wtedy czerwoną kartkę za przerwanie korzystnej sytuacji otrzymał Tijjani Reijnders. Wokół tej decyzji sędziego na pewno będzie jeszcze dużo dyskusji.

W 11 na 10 podopiecznym Runjaicia było już trochę łatwiej. W końcu zaczęli dochodzić do sytuacji. W doliczonym czasie pierwszej połowy strzelili nawet bramkę, ale nie została ona uznana przez spalonego. Wszystko wskazywało na to, że mecz skończy się wygraną gospodarzy. Wtedy nastąpiła 95. minuta.

W polu karnym Milanu doszło do ogromnego zamieszania. Obrońcy próbowali wybić piłkę, ale zrobili to na tyle nieudolnie, że ta w końcu trafiła do Christiana Kabasele, który strzelił gola głową.

Wydawało się, że Udinese remis ma już w garści. Wtedy zainterweniował VAR. Po trwającej kilka minut analizie arbiter zdecydował, że w tej akcji również był spalony. Mecz trwał następnie jeszcze chwilę, ale Udinese nie dało już rady strzelić kolejnej bramki. AC Milan wygrał 1:0 i awansował na 3. miejsce w tabeli. Podopieczni Kosty Runjaicia na razie utrzymali 6. pozycję w Serie A.