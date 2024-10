Media: Gigant chce Jakuba Kiwiora! To byłby hit nad hity

Jakub Kiwior rozegrał w tym sezonie tylko 152 minuty w Arsenalu, którego nie zdołał opuścić mimo rzekomego silnego zainteresowania z Włoch. Możliwe też, że po prostu sami "Kanonierzy" nie mieli zamiaru oddawać jakościowego rezerwowego.

Jakub Kiwior pod londyńskim zaborem

Mikel Arteta raczej nie zamierza mocniej postawić na Polaka, a przynajmniej się na to nie zanosi, więc polscy kibice powinni raczej mocno trzymać kciuki za transfer do miejsca, w którym Kiwior będzie grał. Jest on bowiem niezbędny polskiej reprezentacji w dobrej formie oraz rytmie meczowym. A czy Juventus może się takim miejscem okazać?

Juventus w trudnej sytuacji ze stoperami. Kiwior może okazać się remedium

Owszem, choćby z uwagi na wąską kadrę na pozycji stopera. Więzadło w kolanie zerwał Bremer, podstawowy środkowy obrońca zespołu. Na ten moment z doświadczonych graczy na stoperze Juventus ma tylko Pierre'a Kalulu, Federico Gattiego oraz Danilo. Jednak trener Thiago Motta na tego trzeciego stawia niechętnie (tylko 148 minut) i jak już, to zwykle na prawej obronie. Sam szkoleniowiec dobrze zna Kiwiora z czasów, gdy pracowali razem w Spezii.

Dlatego też turyńczycy mają być coraz bardziej przekonani do sprowadzenia Polaka. Portal juventusnews24.com nie pozostawia złudzeń. - Juventus szykuje się do ataku na Kiwiora. Polski obrońca to od dawna jeden z ulubieńców "Bianconerich", którzy mieli go na oku jeszcze w Spezii, zanim trafił do Premier League. Jest on zdecydowanie na liście życzeń klubu na zimę" - czytamy. Przed transferem do Arsenalu reprezentant Polski rozegrał 39 meczów w Serie A. Przeciwko Juventusowi grał tylko raz w sierpniu 2022 roku, gdy Spezia przegrała 0:2 po golach Dusana Vlahovicia i Arkadiusza Milika.