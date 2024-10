Właśnie na to czekał Nicola Zalewski. Otwiera się szansa

Wiele wskazywało na to, że Nicola Zalewski zmieni klub w trakcie letniego okna transferowego. Niemal do samego końca o Polaka walczył Galatasaray, ale ostatecznie Zalewski podjął decyzję o pozostaniu w Romie. Przez to klub postanowił odsunąć Zalewskiego od pierwszego zespołu, ale taki stan trwał tylko przez drugą połowę września, który obejmował ligowe mecze z Genoą (1:1) czy Udinese Calcio (3:0). Wciąż jednak nie wiadomo, czy Zalewski zdoła dojść do porozumienia z Romą ws. przedłużenia kontraktu, który wygasa z końcem tego sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tylko tak można ocenić reprezentację Polski Michała Probierza. „Kibice zapominają."

- Na razie nie skupiam się na klubie. Kadra i klub są dla mnie bardzo ważne. Wiem, że w Romie też muszę walczyć o miejsce w składzie - mówił Zalewski na jednej z konferencji prasowych reprezentacji Polski w trakcie październikowego zgrupowania. - Nie będę kłamał: było bardzo blisko tego, bym przeniósł się do Galatasaray. Na stole leżała bardzo dobra oferta, ale pomyślałem trochę, porozmawiałem z rodziną i wydaje mi się, że zrobiłem to, co najlepsze dla mnie - dodał Zalewski w wywiadzie dla TVP Sport.

- Zalewski znów zaczął mówić o przedłużeniu umowy z klubem. Zawsze z nami trenował i dobrze, że go do nas sprowadziliśmy. Mamy nadzieję, że to się dobrze skończy. Dzięki Bogu, że mamy Zalewskiego - stwierdził Ivan Jurić, trener Romy po meczu z Monzą (1:1). Jak obecnie wygląda sytuacja Zalewskiego w klubowej hierarchii Romy?

Rywal Zalewskiego z kontuzją. Szansa dla Polaka na ligowy hit?

Portal pazzidifanta.com informuje, że jeden z piłkarzy Romy na pewno nie wystąpi w niedzielnym meczu z Interem Mediolan. Chodzi o Stephana El Shaarawy'ego, który zmaga się z kontuzją łydki. Włoch doznał urazu przy okazji starcia z Monzą (1:1), jeszcze przed październikową przerwą na mecze reprezentacji. Wtedy El Shaarawy opuścił boisko w 20. minucie. "Nieobecność El Shaarawy'ego dodatkowo komplikuje plany trenera, który będzie musiał poradzić sobie bez jednego ze swoich najbardziej dynamicznych zawodników w kluczowym starciu" - czytamy w artykule.

Kontuzja El Shaarawy'ego może okazać się świetną wiadomością dla Zalewskiego. To właśnie za El Shaarawy'ego Zalewski wszedł na boisko w trakcie spotkania z Monzą. Uraz konkurenta zwiększa szanse Polaka na to, by wystąpić w wyjściowym składzie Romy. Część włoskich mediów przewiduje właśnie Zalewskiego na pozycji lewego wahadłowego w składzie Romy na mecz z Interem. Inne portale wskazują na Angelino kosztem Zalewskiego.

Do tej pory Zalewski zagrał 212 minut w czterech meczach Romy w tym sezonie. Jego kontrakt z Romą wygasa w czerwcu przyszłego roku.

Jeżeli Zalewski wystąpi w meczu z Interem Mediolan, to będzie jedynym Polakiem w tym starciu. Piotr Zieliński wypada z gry z powodu naciągnięcia mięśni zginaczy prawego uda. Zieliński ma wrócić do gry w barwach Interu na mecz z Young Boys w fazie ligowej Ligi Mistrzów, który odbędzie się 23 października.