Rzucił wielką piłkę i podpisał kontrakt z amatorami. Nieprawdopodobne

Kostas Manolas jest jednym z najbardziej wyróżniających się greckich piłkarzy ostatnich lat. W 2014 r. za 15 mln euro przeszedł z rodzimego Olympiakosu Pireus do AS Romy. Spędził tam pięć sezonów i zdążył wyrobić silną markę. W 2018 r. portal Transfermarkt.de wyceniał go na 45 mln euro. Rok później za dziewięć milionów mniej odszedł do Napoli, z którym w 2020 r. sięgnął po Puchar Włoch. Dalej jego kariera ułożyła się dość zaskakująco, bo ostatecznie w wieku 33 lat wylądował w greckiej okręgówce.

Był gwiazdą Serie A. Teraz zagra z amatorami. Niezwykły przypadek Kostasa Manolasa

42-krotny reprezentant Grecji właśnie podpisał kontrakt z Pannaxiakosem, o czym klub poinformował w mediach społecznościowych. - Prezydent, członkowie zarządu i liczna rodzina klubu sportowego Pannaxiakos z wielką radością, wzruszeniem i dumą ogłaszają przybycie Kostasa Manolasa do męskiej drużyny. Zawodnik, który nosił koszulki AEK-u, Olympiakosu, Romy, Napoli, zawodnik, który zakładał koszulkę reprezentacji narodowej, podziwiany przez Europę grecki środkowy obrońca, wybrał Naxos - miejsce swojego pochodzenia i zamieszkania swojej rodziny. Wzmocni wysiłek Pannaxiakosu w tegorocznych rozgrywkach. Kostas, witaj! Ciąg dalszy na stadionach! - czytamy na Instagramie.

Wybór wydaje się co najmniej dziwny. Pannaxiakos ostatni raz we względnie poważnej piłce zaistniał w sezonie 2013/14, gdy pojawił się w III lidze. Obecnie jest to zespół złożony z amatorów, na co dzień występujący w lidze okręgowej, w regionie Cyklad. Dlaczego zatem Manolas postanowił przejść akurat do niego? Wydaje się, że zadecydował sentyment. Pannaxiakos ma siedzibę w greckim miasteczku Naxos, w którym urodził i wychował się 33-latek. To właśnie w tym klubie stawiał swoje pierwsze piłkarskie, by w 2007 r. odejść do Thrasyvoulosu Fylis.

A jak to się stało, że zawodnik, który jeszcze niedawno był gwiazdą Seria A, wylądował w tak kiepskich rozgrywkach? Z Napoli Manolas odszedł na początku 2022 r. i trafił z powrotem do Olympiakosu. Długo miejsca tam nie zagrzał, bo po niespełna 10 miesiącach przeniósł się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dokładnie Sharjah FC. Po półtora roku i wywalczeniu krajowego pucharu, superpucharu i pucharu ligi rozwiązał kontrakt i ostatnie pół roku spędził we włoskiej Salernitanie. Rozegrał dla niej osiem meczów, ta spadła z Serie A, a Manolasowi wygasła umowa. Ostatnio pozostawał wolnym zawodnikiem, ale latem nie znalazł nowego pracodawcy. W tej sytuacji wrócił do rodzinnego miasta.