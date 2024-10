Dwie twarze Piotra Zielińskiego. Tak Włosi piszą o Polaku

Reprezentacja Polski przegrała 1:3 z Portugalią na Stadionie Narodowym w Lidze Narodów. W 78. minucie było 1:2 po golu Piotra Zielińskiego, natomiast dziesięć minut później Łukasz Skorupski został pokonany przez... Jana Bednarka. Zieliński był jednym z niewielu reprezentantów Polski, który wyglądał dobrze na tle Portugalii.

"Często cofał się po piłkę. Chciał w ten sposób ułatwić życie Oyedele i dać mu sygnał, że ma wsparcie liderów. Aktywny w rozegraniu. Musiał rozgrywać za dwóch, bo Sebastian Szymański notował same złe wybory. Idealne zachowanie przy golu kontaktowym. Wywalczył sobie przestrzeń, pokazał się na pozycji i zachował się w tej sytuacji jak rasowy snajper" - pisał Marcin Jaz ze Sport.pl, przyznając Zielińskiemu "czwórkę" w skali 1-6.

Mecz z Portugalią był 96. spotkaniem Zielińskiego w narodowych barwach. Pomocnik Interu strzelił 13. gola, przez co zrównał się z Andrzejem Juskowiakiem i Włodzimierzem Smolarkiem. - Graliśmy z jedną z najlepszych reprezentacji, mają światowej klasy piłkarzy. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Ale przy bramkach za łatwo dawaliśmy się ograć. Za łatwo przyszło im to zwycięstwo. Uważam, że momentami w drugiej połowie graliśmy lepiej, mogliśmy stwarzać sobie więcej sytuacji. Czuliśmy, że jest szansa na to, by zremisować w tym meczu - mówił Zieliński w rozmowie z TVP Sport.

Taki jest paradoks w sytuacji Zielińskiego. "Musi przyjąć rolę prześladowcy"

Włoski serwis goal.com odnotował dobry występ Zielińskiego w reprezentacji Polski i zwrócił uwagę na to, jaką sytuację Zieliński ma w klubie, a jak to wygląda w narodowych barwach. Aktualnie Zieliński ma tylko 68 minut w lidze włoskiej. "Podobnie jak jego poprzednicy, Zieliński musi zmagać się z Henrikhem Mkhitaryanem, który jest nie do ruszenia. Mimo 35 lat Ormianin jest jednym z tych zawodników, z których Simone Inzaghiemu jest trudno zrezygnować. Inter pozyskał w Piotrze Zielińskim jednego z najbardziej kompletnych pomocników w lidze" - czytamy we wspomnianym artykule.

Goal.com uważa, że Zieliński pokazał "dobre sygnały w Warszawie". "Zieliński pokazał po raz kolejny, że może być zabójczy, gdy penetruje pole karne przeciwnika. Ze wszystkich polskich piłkarzy to Zieliński wypadł najlepiej przeciwko Portugalii. Pokazał, że jest innego kalibru niż jego koledzy z drużyny. Zieliński odkrył na nowo, że jest niezbędny w kadrze narodowej" - dodają włoscy dziennikarze.

Zdaniem wspomnianego serwisu Zieliński jest pierwszą alternatywą dla trenera na pozycji Mkhitaryana. Zieliński jest w bardzo podobnej sytuacji do Davide Frattesiego, który też błyszczy w reprezentacji, ale w klubie nie może liczyć na regularną grę. Dziennikarze przypomnieli też jednego z byłych piłkarzy Interu z poprzedniego sezonu. "W tym samym momencie ubiegłego sezonu Davy Klaassen, który odgrywał drugoplanową rolę, rozegrał 67 minut, a więc o jedną minutę mniej od Zielińskiego" - pisze goal.com.

W tym momencie sytuacja wygląda tak, że Mkhitaryan jest pierwszym wyborem trenera Inzaghiego w Serie A, a Zieliński znajduje się w wyjściowym składzie Interu w rozgrywkach Ligi Mistrzów. "Polak ma to, czego potrzeba, by odcisnąć swoje piętno w lidze. Zieliński musi przyjąć rolę prześladowcy: sezon pokaże, czy i jak będzie w stanie wykorzystać dostępne możliwości i czy uda mu się uczynić miejsce, które dziś należy do nierdzewnego Mkhitaryana, swoim własnym" - podsumowuje włoski serwis.

Zieliński ma ważny kontrakt z Interem Mediolan do czerwca 2028 r. Do tej pory zagrał 224 minuty na przestrzeni sześciu meczów, ale na razie nie ma ani gola, ani asysty.