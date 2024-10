Rosyjska modelka oskarżyła gwiazdora o gwałt. Teraz to ona ma kłopoty

Theo Hernandez to jeden z najlepszych lewych obrońców na świecie. Może pochwalić się długą listą osiągnięć, na której są m.in. wicemistrzostwo świata z reprezentacją Francji, triumf w Lidze Mistrzów z Realem Madryt czy mistrzostwo Włoch z AC Milanem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o debiucie w Fame MMA: "K****, co ja tu robię?!"

Theo Hernendez wpadł w poważne tarapaty? "Władze potraktowały zarzuty bardzo poważnie"

Kilka tygodni przed dołączeniem do Realu, konkretnie 4 czerwca 2017 r., doszło do zdarzenia, które ciągnie się za piłkarzem do dziś. Wówczas w klubie nocnym w Marbelli poznał rosyjską modelkę Luisę Kremlewą. Później miał udać się z nią na parking i wsiąść do porsche. W aucie miał ją zmuszać do stosunku seksualnego, a gdy kobiecie udało się wyrwać, miała zostać powalona na ziemię.

"Władze potraktowały zarzuty bardzo poważnie i wszczęły szczegółowe śledztwo. Przez kilka miesięcy prowadzono przesłuchania i zbierano materiał dowodowy pozwalający ustalić prawdziwość zarzutów. Jednak w miarę postępu śledztwa zaczęły pojawiać się wątpliwości co do autentyczności twierdzeń modelki" - pisze hiszpański portal abc.es, który przekazał informacje dotyczące dalszego ciągu sprawy.

Zwrot ws. Theo Hernandeza i Luisy Kremlewej. Modelka stanie przed sądem jako oskarżona

W trakcie czynności funkcjonariusze mieli zebrać wystarczające dowody na to, aby postawić Rosjance zarzut oszustwa. Sąd Śledczy nr 3 w Marbelli wydał nakaz przeszukania, zatrzymania i doprowadzenia podejrzanej. Modelka została aresztowana 13 stycznia 2020 r., a teraz ma poważniejszy problem.

"28 października Luisa Kremlewa stanie przed sądem za rzekome stworzenie całego spisku przeciwko piłkarzowi" - czytamy. Podkreślono, że grożą jej "poważne konsekwencje prawne", nawet do dwóch lat więzienia. "Modelka mogła wykreować całą tę fabułę, aby zwrócić na siebie uwagę mediów i uzyskać ewentualnie korzyści finansowe" - dodano.

Zaznaczono, że Hernandez od początku zaprzeczał tym zarzutom i walczył o swoją niewinność. A niebawem może się okazać, że to on w tej sprawie był pokrzywdzonym. Jednak do czasu rozprawy zapewne będzie próbował odciąć się od tej sytuacji i skupić na występach w zbliżających się meczach reprezentacji Francji oraz AC Milanu. Od początku sezonu rozegrał 10 spotkań, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty.