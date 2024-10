Co za wieści! Runjaić chciał w Udinese reprezentanta Polski

W latach 2017-2024 Kosta Runjaić pracował w Ekstraklasie. Od 2017 do 2022 r. odpowiadał za wyniki Pogoni Szczecin, a od 2022 do kwietnia 2024 r. był zatrudniony w Legii Warszawa, z którą zdobył Puchar Polski, Superpuchar Polski i awansował do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Na początku kwietnia Runjaić został zwolniony z Legii, a jego miejsce zajął Goncalo Feio. - Życie trenera jest nieprzewidywalne. Legia to już dla mnie przeszłość. Spędziłem tam dobry i udany czas. Stało się, jak się stało. Nie patrzę wstecz ani daleko w przyszłość - mówił Runjaić.

Blisko trzy miesiące później Runjaić wrócił do pracy i podpisał roczny kontrakt z Udinese Calcio. Zespół Runjaicia jest jedną z rewelacji początku tego sezonu Serie A - Udinese przegrało zaledwie dwa z siedmiu meczów, a aktualnie zajmuje piąte miejsce z 13 punktami. - Runjaić jest bardzo dobry taktycznie. Zawsze chce grać piłką i iść do przodu. Jego wielką siłą jest sztab, który świetnie zna się na piłce - mówił Florian Thauvin, jeden z najważniejszych piłkarzy Udinese.

W barwach Udinese Calcio grało kilku polskich piłkarzy - Paweł Bochniewicz, Marek Koźmiński, Piotr Czachowski, Piotr Zieliński, Łukasz Teodorczyk czy Dariusz Adamczuk. Okazuje się, że do tej listy niedawno mógł dołączyć jeden z zawodników z kadry Michała Probierza.

Reprezentant Polski mógł trafić do drużyny Runjaicia. "Faktem jest"

O tym opowiedział Runjaić w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". Włoskie media wymieniały w kontekście Udinese takich piłkarzy, jak Bartosz Slisz, Mateusz Wieteska czy Jakub Piotrowski. Runjaić potwierdził, że klub brał pod uwagę Slisza. - Faktem jest, że rozważaliśmy tych zawodników, szczególnie Slisza. Szukaliśmy zawodnika na pozycję nr 6 (defensywnego pomocnika - red.), czyli kluczową pozycję. Generalnie sprawy transferowe pozostają sprawą wewnętrzną, więc niewiele mogę o nich powiedzieć - powiedział.

Finalnie Udinese postanowiło sprowadzić Jespera Karlstroema z Lecha Poznań, za którego zapłaciło dwa mln euro. - Nie jest to polski zawodnik, ale ktoś, kto przez wiele lat z powodzeniem grał w Polsce i zdobył z Lechem Poznań tytuł mistrzowski. Nasz klub skupia się przede wszystkim na bardzo utalentowanych młodych zawodnikach z całego świata. Polski rynek również nas interesuje - dodaje Runjaić. Karlstroem bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie Udinese.

"Runjaić bardzo lubi nazwisko Slisza. Udinese powzięło informację na temat zawodnika, który dwukrotnie zagrał na Euro 2024. Slisz jest jedną z opcji na tę pozycję, którą klub ma na swojej liście" - tak w lipcu br. o możliwym transferze Slisza do Udinese pisał włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio. Aktualnie Slisz gra w barwach Atlanty United, do której trafił za 3,2 mln euro z Legii Warszawa w styczniu 2024 r. Slisz miał okazję współpracować z Runjaiciem właśnie w Legii.

Udinese zagra w kolejnym ligowym meczu z Milanem. To spotkanie odbędzie się w sobotę 19 października o godz. 18:00.