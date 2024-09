Nagły zwrot ws. Zielińskiego. W sieci rozpętała się burza

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan wciąż nie rozegrał ani jednego meczu od pierwszej do ostatniej minuty. Włoskie media zapowiadały jednak rewolucję w składzie, na której Polak miał mocno skorzystać. Coraz więcej wskazuje na to, że takowej nie będzie i w najbliższym meczu z Udinese Zieliński znów zasiądzie na ławce. W internecie wywołało to spore poruszenie. Kibice żądają odsunięcia jednego z jego rywali.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl