Legia go zwolniła, a on zachwyca we Włoszech. "Wielki"

- Jest bardzo dobry taktycznie. Zawsze chce grać piłką i iść do przodu. Mogę zapewnić, że jest wielkim trenerem - powiedział Florian Thauvin, gwiazdor Udinese i mistrz świata z 2018 r., o Koście Runjaiciu. Prowadzona przez byłego trenera Legii Warszawa drużyna robi furorę we Włoszech, za co zbiera on zasłużone pochwały. A w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet dziennikarz Pietro Oleotto wskazał, co musi się stać, aby Runjaić przełamał 40-letnią "klątwę".

