A jednak! Absolutny rollercoaster ws. Zalewskiego

Nicola Zalewski najgorsze ma już prawdopodobnie za sobą. Polski wahadłowy stracił miejsce w składzie Romy, ale po przyjściu nowego trenera Ivana Juricia wznowił treningi z zespołem. Wygląda na to, że powrót na boisko to tylko kwestia czasu. Tym bardziej, że w klubie znów doszło do radykalnej zmiany podejścia do naszego reprezentanta. Dobre wieści przekazało w środę włoskie "Il Tempo".

