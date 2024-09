Mistrz świata chce zakończyć karierę po tym, jak go potraktowali

Cztery wygrane w Lidze Mistrzów, trzy mistrzostwa Hiszpanii, cztery triumfy w Klubowych Mistrzostwach Świata z Realem Madryt i wygranie mistrzostw świata z reprezentacją Francji - oto największe sukcesy, które w trakcie kariery odniósł Raphael Varane. Fanom piłki nożnej nie trzeba przypominać jego niesamowitego duetu z Sergio Ramosem i faktu, że Francuz przez lata był jednym z najlepszych obrońców na świecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Bieniek o superpucharze Polski: Jastrzębie wie, jak grać takie mecze. Dla nas to będzie pierwszy raz

W 2021 roku Varane opuścił Real na rzecz Manchesteru United, gdzie nie prezentował się najlepiej. Z kolei tego lata odszedł do Como, czyli beniaminka Serie A. W jego barwach zagrał zaledwie 23 minuty i doznał kontuzji, przez którą prawdopodobnie w tym sezonie już nie zagra.

Raphael Varane kończy karierę? Szokujące doniesienia ze świata

Como brzydko potraktowało piłkarza i po urazie nie tylko nie zgłosiło go do rozgrywek Serie A, ale media donosiły, że próbowało również rozwiązać z nim umowę. Właściwie to chciało kontuzjowanego piłkarza zostawić samemu sobie i po prostu nie płacić mu dalej pensji w przypadku braku gry. Na razie tak się nie stało, ale być może Varane faktycznie rozstanie się z klubem.

Fabrizio Romano powołując się m.in. na "Le Parisien" poinformował, że 31-letni obrońca bardzo poważnie rozważa zakończenie kariery piłkarskiej. Późnym wieczorem we wtorek 24 września źródło poinformowało, że zawodnik może ogłosić sensacyjne wieści w ciągu kilku najbliższych godzin.

Na razie tak się nie stało, ale pod jego postami w serwisie Instagram fani piszą już: "dziękujemy za wszystko", czy "wszystkiego najlepszego w nowym życiu". Czyżby faktycznie Varane odchodził na emeryturę? Wiele na to wskazuje.

"Uporczywe pogłoski z ostatnich godzin" - tak napisało "Le Parisien" i wskazało, że te prawdopodobnie się potwierdzą. "Jeśli tak się stanie, to zakończy karierę, jako prawdziwy pomnik francuskiej piłki" - napisano dalej o 31-latku. Varane w trakcie kariery zagrał m.in. 93 razy dla reprezentacji narodowej, 360 razy dla Realu Madryt i 95 razy dla Manchesteru United.