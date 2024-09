Wszystko jasne. Nowy trener Romy zdecydował ws. Zalewskiego

W niedzielny wieczór Ivan Jurić zadebiutuje na ławce AS Romy w meczu z rewelacją sezonu Serie A - Udinese prowadzonym przez Kostę Runjaicia. Czy Nicola Zalewski wrócił do kadry rzymskiego klubu na to spotkanie, a może znalazł się nawet w pierwszym składzie? Niestety, odpowiedź na te pytania jest negatywna dla reprezentanta Polski.

