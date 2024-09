Koszmar w Serie A. Cała Europa wstrzymała oddech. Diagnoza jak wyrok

Do pechowego i zupełnie przypadkowego zdarzenia doszło w trakcie sobotniego meczu Venezii z Genoą (2:0) w Serie A. Zdarzenia, w którym ciężkiej kontuzji doznał pomocnik i lider gości, Rusłan Malinowski. Wszystko wydarzyło się na początku drugiej połowy.

Ukrainiec próbował przeciąć dośrodkowanie w pole karne i w trakcie wślizgu jedna noga ugrzęzła w murawie, a jego stopa bardzo mocno się wykręciła. Żaden rywal go nie potrącił, ani na niego nie wpadł. Malinowski krzyczał z bólu, opuścił boisko na noszach i od razu zabrano go do szpitala. W 50. minucie zmienił go Andrea Pinamonti.

Jeszcze w sobotę wieczorem Genoa ogłosiła, co dokładnie stało się Malinowskiemu. I jest to diagnoza fatalna i dla drużyny, i dla zawodnika, który obecny sezon ma już z głowy. Kontuzja okazała się poważna, na jaką wyglądała.

Ciężka kontuzja Malinowskiego

"Malinowski, który doznał kontuzji kostki, zwichnął staw skokowy oraz złamał kość strzałkową. W niedzielę przejdzie operację" - poinformował klub w oficjalnym komunikacie. Przewidywany czas przerwy Malinowskiego to siedem - osiem miesięcy.

Ukrainiec zawodnikiem Genoi był już w poprzednim sezonie. Wtedy grał tam jednak na wypożyczeniu, a latem tego roku klub zdecydował się pozyskać go na stałe. W poprzednim sezonie Malinowski rozegrał 30 spotkań, zdobył cztery bramki, miał dwie asysty. Obecne rozgrywki 31-latek zaczął od sześciu występów i asysty.

Po pięciu kolejkach Serie A Genoa zajmuje 12. miejsce w tabeli z pięcioma punktami na koncie. Venezia ma o punkt mniej i jest na 14. pozycji. Tegoroczny beniaminek Serie A odniósł w sobotę pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.