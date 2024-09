Pilne wieści z Włoch. Sensacyjny zwrot ws. Zalewskiego!

To wyjątkowo gorące tygodnie w AS Romie. Klub sam tak naprawdę wywołał potężną burzę wokół siebie. Rzymianie zwolnili w środę 18 września Daniele De Rossiego z funkcji trenera, co spotkało się z oburzeniem i wściekłością ze strony kibiców, mimo słabych wyników. Grupa fanów pojechała nawet pod ośrodek treningowy zwyzywać piłkarzy.

Nicola Zalewski nie chciał odejść, więc został ukarany

Jeszcze wcześniej niezwykle głośno było o Nicoli Zalewskim. Roma desperacko wręcz usiłowała sprzedać go do tureckiego Galatasaray. Polak nie miał jednak ochoty na taką przeprowadzkę, nawet przy groźbie utracenia miejsca w pierwszym składzie Romy. Spełnienie jego oczekiwań finansowych przez Turków też nic nie dało i Zalewski został w klubie, ku wściekłości działaczy. Ci postanowili siłą odsunąć go od pierwszej drużyny. Nawet zwolniony już De Rossi przyznawał, że to nie była jego decyzja, on widział Polaka w składzie.

Gdy Włocha pożegnano, wydawało się, że umarła największa nadzieja dla Zalewskiego. Co prawda włoskie media wieszczyły, że kontuzja i co najmniej dwumiesięczna absencja wahadłowego Alexisa Saelemakersa mogą zmienić coś w jego sprawie. Może on być Romie po prostu potrzebny. Jednak nic w tym temacie się nie działo. Aż do teraz.

Zalewski powraca! AS Roma wyraża zgodę na skutek wniosku prawników

Dziennikarz Nicolo Schira poinformował dwa dni temu na portalu X, że prawnicy Zalewskiego złożyli do klubu wniosek o przywrócenie go do pierwszej drużyny. Nie wiadomo czy to groźba prawnej konfrontacji, czy uraz Saelemakersa, czy wpływ nowego szkoleniowca Ivana Juricia. Niemniej teraz wedle doniesień włoskiego dziennikarza Roma zdecydowała się przyjąć wniosek i umożliwić Zalewskiemu powrót.

Jeżeli informacje Schiry się potwierdzą, Polak będzie mieć wolną drogę do powrotu, a także stanie się dostępny dla szkoleniowca Ivana Juricia. Przed Romą intensywne dni. Już w niedzielę 22 września czeka ich domowe starcie z sensacyjnym liderem tabeli Serie A, czyli prowadzonym przez Kostę Runjaicia Udinese. Z kolei już w czwartek 26 września o 21:00 zmierzą się na własnym stadionie z Athletikiem Bilbao w ramach pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji.