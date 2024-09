Trzęsienie ziemi w Romie. Klub rozpętał prawdziwe piekło

Niełatwo wskazać miejsce, w którym początek nowego sezonu byłby tak chaotyczny, jak AS Roma. Rzymianie mogli podchodzić do rozgrywek ze sporymi nadziejami. Dokonali kilku naprawdę ciekawych wzmocnień jak król strzelców La Liga Artem Dovbyk, utalentowany skrzydłowy Matias Soule, doświadczony stoper Mats Hummels czy francuski duet środkowych pomocników Enzo Le Fee - Manu Kone. Przede wszystkim jednak zatrzymali w klubie Paulo Dybalę, któremu Saudyjczycy oferowali potężne pieniądze.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Czunkiewicz grał kiedyś w Nysie. Komentuje sytuację powodziową: Mnie to bardzo boli

Daniele De Rossi kozłem ofiarnym? Na pewno nie dla kibiców

Tymczasem to, co zespół prezentuje od startu nowych rozgrywek, można określić na wiele sposobów, ale "udany" na pewno nie jest jednym z nich. Roma nie wygrała żadnego z pierwszych czterech spotkań ligowych (trzy remisy i porażka), strzelając tylko dwa gole. Sytuacji nie poprawiło też zamieszanie z Nicolą Zalewskim, którego klub wręcz desperacko chciał sprzedać do Galatasaray, a gdy Polak odmówił, odsunięto go od pierwszej drużyny.

W środę 18 września zarząd Romy postanowił jeszcze dolać oliwy do ognia. Ogłoszono bowiem zwolnienie trenera Daniele De Rossiego. Mimo słabych wyników w ostatnich tygodniach decyzja ta rozjuszyła wręcz środowisko wokół klubu. Uwierzyć nie mogli dziennikarze, uwierzyć nie mógł Zbigniew Boniek, który nie omieszkał wyrazić tego na portalu X, wierzyć też nie chciało się kibicom. Już w mediach społecznościowych głośno wyrażali swe niezadowolenie, ale na tym się nie skończyło.

Fani AS Romy powiedzieli piłkarzom, co o nich myślą

Internet obiegły nagrania, na których widać jak grupa fanów AS Romy stoi pod ośrodkiem treningowym i słownie wyżywa się na piłkarzach, obwiniając ich za całą sytuację. Brian Cristante usłyszał np., że on po boisku nie biega, a spaceruje. Nie oszczędzili nawet kapitana i wychowanka klubu Lorenzo Pellegriniego, który też niejedno wyzwisko usłyszał.

Roma ogłosiła już nazwisko nowego szkoleniowca. Został nim dobrze znany w Serie A, czyli były trener m.in. Torino czy Hellasu Verona. Nie wiadomo czy jego przyjście wpłynie jakkolwiek na sytuację wciąż odsuniętego od pierwszej drużyny Nicoli Zalewskiego. Następny mecz Roma rozegra w niedzielę 22 września o 18:00 na własnym boisku z prowadzonym przez Kostę Runjaicia Udinese, które jest sensacyjnym liderem tabeli.