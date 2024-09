Wszystko jasne ws. nowego trenera Romy! Przełom dla Zalewskiego?

Trzy remisy i porażka w czterech spotkaniach - AS Roma bardzo kiepsko weszła w nowy sezon 2024/25. Mało kto jednak się spodziewał, że konsekwencje tego startu przyjdą aż tak szybko. W środę rano rzymski klub poinformował o zwolnieniu trenera Daniele De Rossiego, żywej legendy Romy.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

"Decyzja klubu została podjęta w interesie zespołu, aby móc szybko powrócić na wybraną ścieżkę w momencie, gdy sezon dopiero się rozpoczyna. Daniele, który zawsze może czuć się w klubie jak u siebie, serdecznie dziękujemy za pracę wykonaną w ostatnich miesiącach z pasją i zaangażowaniem. Wkrótce pojawią się komunikaty dotyczące pierwszego zespołu" - napisano w oficjalnym komunikacie AS Romy. Takie tłumaczenia jednak nie trafiły do kibiców Giallorossich, którzy w komentarzach pisali m.in. o "wstydzie" z powodu takiej decyzji amerykańskich władz Romy.

Tym bardziej że Roma pod wodzą De Rossiego, który w styczniu zastąpił na ławce trenerskiej Jose Mourinho, radziła sobie wiosną bardzo dobrze. W lidze wygrała 10 z 18 spotkań, zdobywając w nich w sumie 34 punkty, co pozwoliło jej zająć szóste miejsce. W Lidze Europy z kolei dotarła do półfinału, gdzie uległa będącemu w świetnej formie Bayerowi Leverkusen. Po drodze ograła Feyenoord Rotterdam, Brighton & Hove Albion oraz AC Milan.

Klub Zalewskiego szybko znalazł następcę De Rossiego. Będzie nim Ivan Jurić

Włodarze AS Roma nie zwlekali jednak ze znalezieniem następcy De Rossiego. Choć spekulowano też o Edinie Terziciu czy Thomasie Tuchelu, ostatecznie zostanie nim Chorwat Ivan Jurić. 49-latek, jak podały włoskie media, w tym Gianluca Di Marzio, przyjechał już do ośrodka treningowego Romy w Trigorii, by podpisać kontrakt obowiązujący do końca bieżącego sezonu i poprowadzić popołudniowy trening Giallorossich. Umowa Terzicia ma mieć opcję przedłużenia w przypadku awansu AS Romy do Ligi Mistrzów.

Ivan Jurić do tej pory nie miał okazji trenować tak dużego klubu, jak AS Roma. Kilkakrotnie za to prowadził Genoę, a w ostatnich latach osiągał dobre wyniki z Hellasem Werona oraz Torino, w którym spędził trzy minione sezony.

Zatrudnienie Juricia może być dobrą wiadomością dla Nicoli Zalewskiego, jako że Chorwat regularnie stawia na ustawienie z trójką stoperów i wahadłami, podczas gdy Daniele De Rossi wolał formacje z czwórką obrońców. Dzięki temu Zalewski, jeśli zostanie przywrócony do gry, może wrócić na lewe wahadło Romy, która na tę pozycję ma też Hiszpana Angelino i młodego Szweda Samuela Dahla.

W najbliższej kolejce AS Roma podejmie w niedzielę na Stadio Olimpico lidera tabeli - Udinese Calcio byłego trenera Pogoni Szczecin i Legii Warszawa Kosty Runjaicia. Kilka dni później rzymianie rozpoczną rywalizację w Lidze Europy meczem u siebie z Athletikiem Bilbao.