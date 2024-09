Włosi błyskawicznie pokochali Kostę Runjaicia. Oto jak go nazwali

W poniedziałek Udinese pokonało na wyjeździe Parmę 3:2. Drużyna Kosty Runjaicia odniosła kolejne zwycięstwo w tym sezonie, mimo że do przerwy przegrywała 0:2 po golach Enrico Del Prato oraz Ange-Yoana Bonny'ego.

W drugiej połowie bramkę kontaktową zdobył jednak Lorenzo Lucca, a potem dubletem popisał się Florian Thauvin. Dla Udinese, które zaczęło sezon od remisu z Bolonią (1:1), była to trzecia wygrana z rzędu. Po czterech kolejkach drużyna Runjaicia ma 10 punktów i sensacyjnie jest liderem Serie A. Udinese ma punkt więcej od Napoli.

Po meczu z Parmą włoskie media nie mogły się nachwalić szkoleniowca, który jeszcze niedawno pracował najpierw w Pogoni Szczecin, a później w Legii Warszawa. Portal areanapoli.it, cytując słowa Runjaicia z konferencji prasowej, nazwał niemieckiego trenera "magikiem".

- W tej chwili jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale na razie to nic nie znaczy. To tylko pokazało nam kierunek, w którym musimy podążać, by odwracać losy meczów, strzelać gole i wygrywać spotkania. Byliśmy w trudnej sytuacji, ale pokazaliśmy charakter i wyszarpaliśmy zwycięstwo. W tym momencie chcemy zdobyć jak najwięcej punktów - powiedział Runjaić.

- W mojej filozofii futbolu najważniejsze są: duch drużyny, połączenie między obroną i atakiem, energia i intensywność. W pierwszej połowie nie graliśmy dobrze, ale nie było też bardzo źle. Brakowało nam energii, którą pokazaliśmy po przerwie, odmieniając spotkanie - dodał.

- Na razie głównym powodem do dumy jest dla mnie tempo, w jakim udało mi się zbudować więź w klubie, w drużynie oraz z kibicami - podsumował niemiecki szkoleniowiec.

Włosi zachwyceni Runjaiciem

Dziennik "Corriere della Sera" opublikował sylwetkę Runjaicia. Dowiadujemy się z niej przede wszystkim, że Niemiec czerpie inspirację z byłego prezydenta USA - Johna Fitzgeralda Kennedy'ego - oraz że jeszcze niedawno sprzedawał ubezpieczenia.

"Na pierwszej konferencji prasowej Runjaić przywołał słowa Kennedy'ego, który w 1958 r. był pewny, że człowiek wyląduje na księżycu. Ta misja wyglądała na niemożliwą do wykonania jak wprowadzenie Udinese na pierwsze miejsce Serie A przez kogoś, kto do niedawna sprzedawał ubezpieczenia" - czytamy w dzienniku.

"Ale Runjaić wiedział, co mówi. Zapewniał, że obroni się czynami, a nie słowami i tak rzeczywiście jest. W ogóle wydawało się mało prawdopodobne, by trener tego pokroju trafił kiedyś do Serie A. To była abstrakcja jak pierwsze miejsce Udinese czy lot na księżyc. A jednak okazało się to możliwe" - dodano.

"Runjaić w krótkim czasie podbił i przekonał do siebie środowisko w klubie i wokół niego. Jest pracowity, skrupulatny i zafascynowany porządkiem. Pierwsze, o co poprosił, to wielka tablica z magnesami, do której poprzyczepiał zdjęcia zawodników. Uczył się ich nazwisk i profili oraz szkolił swój włoski. Jest też bardzo empatyczny i zwraca uwagę na sferę mentalną zespołu. Przywrócił Udinese solidność, bezpieczeństwo i świadomość" - podsumowano.