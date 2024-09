Jest komunikat ws. Zalewskiego. Obóz Polaka przerywa milczenie

- Gdyby trzeba było sprawdzić, kto spośród wszystkich piłkarzy jest największym Romanistą, to on byłby pierwszy. Nicola Zalewski jest największym fanem tego klubu! (...) Nie zrobił nic, żeby odsunąć go od składu. Ba, zawsze dawał z siebie sto procent. To nie ma sensu - grzmiał Zbigniew Boniek. W taki sposób były prezes PZPN odniósł się do wieści o karze, jaką na polskiego wahadłowego nałożyła AS Roma. Ta wściekła się, że Zalewski nie odszedł do Galatasaray Stambuł, mimo że kluby doszły do porozumienia i wykluczyła go ze składu. Sankcję zaczęła już realizować - piłkarz nie pojawił się w kadrze meczowej na niedzielne starcie z Genoą. Media donoszą, że ta sytuacja może potrwać do stycznia, a nawet do końca sezonu, a więc do czasu wygaśnięcia kontraktu z zawodnikiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Robert Lewandowski ocenił losowanie Ligi Mistrzów

Obóz Zalewskiego zabrał głos ws. transferu. Jasne stanowisko

W ostatnich dniach nazwisko Zalewskiego było odmieniane niemal przez wszystkie przypadki. Co chwila pojawiały się nowe informacje w sprawie jego transferu. W sieci panowało istne zamieszanie. Raz mówiono, że Polak zgodził się odejść, a po chwili twierdzono, że zmienił zdanie. Podawano też różne wartości transakcji, a także żądań finansowych piłkarza.

Uciąć wszelkie spekulacje i domysły postanowił w końcu sam obóz zawodnika. Agencja GP Soccer and Management Srl, która reprezentuje interesy Zalewskiego, wydała specjalne oświadczenie i opublikowała je za pośrednictwem włoskiej agencji prasowej ANSA. I już na wstępie zaatakowała dziennikarzy, że ci stworzyli wiele "pomysłowych rekonstrukcji, które nie oddają prawdy".

"Początkowo Zalewski wyraził otwartość wobec propozycji Galatasaray. Później zawodnik postanowił odrzucić ofertę tureckiej drużyny. I tę decyzję podtrzymał, mimo że w jego stronę słano pochlebstwa. Do dziś Zalewski wyraża wdzięczność za to, że klub okazał mu zainteresowanie i włożył sporo wysiłku, by go sprowadzić" - czytamy. Zaznaczyli też, że zawodnik ma prawo decydować o tym, czy dojdzie do transferu, czy nie. "To jego niekwestionowana swoboda" - określono.

"Uznajemy za słuszne, by dać mediom możliwość dokonania wszelkich ocen na temat metod i terminów, które regulowały te negocjacje, jednak nie możemy też akceptować pomysłowych rekonstrukcji. Z całą stanowczością i uśmiechem zachęcamy tych, którzy chcą przekazywać informacje pełne prawdy, by zebrali wszystkie elementy tej historii, zanim zdecydują się przekazać ją czytelnikom. Dzięki temu unikną bezużytecznych spekulacji, które działają na szkodę zawodnika" - dodano.

Burza wokół Zalewskiego. De Rossi ujawnia. "Uważałem go za ważnego"

Głos w sprawie sytuacji Zalewskiego zabrał też Daniele De Rossi. Jak przyznał, gdyby to od niego zależało, Polak grałby w kolejnych meczach. Tylko że decyzja została mu narzucona odgórnie. - Nie odsunąłem go od składu. To klub tak zadecydował i zostało mi to przekazane kilka dni temu. To piłkarz, którego uważałem za ważnego w okresie przygotowawczym - zapewniał szkoleniowiec AS Romy na konferencji prasowej i zdradził, kiedy możemy spodziewać się powrotu Zalewskiego na murawę.

Przerwa w grze to zła wiadomość nie tylko dla piłkarza, ale i Michała Probierza. W październiku i listopadzie Polska rozegra kolejne mecze Ligi Narodów i wydaje się, że Zalewski miał być głównym elementem układanki selekcjonera. W końcu wystąpił w ostatnich 11 spotkaniach Biało-Czerwonych i to już od pierwszych minut.