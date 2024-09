Zalewski właśnie podjął decyzję. Oto klub, w którym będzie grał

Przyszłość Nicoli Zalewskiego jest jednym z głównych tematów w ostatnich dniach. Pojawił się chętny na jego usługi - turecki Galatasaray. Klub przedstawił ciekawą ofertę, tak dla AS Romy, jak i dla samego zawodnika. I jak donosi Gianluca Di Marzio, praktycznie doszedł już do porozumienia z rzymską ekipą. Ostatnie słowo należało do Zalewskiego. I ten rzekomo podjął już decyzję, o czym poinformował dziennikarz.

Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl