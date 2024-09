Oto najnowsze informacje ws. Arkadiusza Milika. Włosi ogłaszają

Arkadiusz Milik ciągle czeka na powrót do gry po tym, jak w meczu towarzyskim z Ukrainą (3:1) przed Euro 2024 nabawił się kontuzji kolana. Napastnik przegapił turniej w Niemczech, a także okres przygotowawczy w Juventusie.

Chociaż latem nie brakowało doniesień nt. tego, że nowy trener Juventusu Thiago Motta nie jest fanem Arkadiusza Milika i drzwi przed nim do odejścia były otwarte, to polski napastnik ostatecznie został w klubie z Turynu. Dodatkowo Milik znalazł się na liście zawodników Juventusu uprawnionych do gry w nowej edycji Ligi Mistrzów.

Arkadiusz Milik ciągle czeka na pierwszy mecz w nowym sezonie dla Juventusu

"La Gazzetta dello Sport" poinformowała w środowe popołudnie, jak wygląda sytuacja kontuzjowanych zawodników Juventusu. Na najbliższy mecz z Empoli mają gotowi być m.in. Khephren Thuram i Timothy Weah.

A jak wygląda sytuacja Arkadiusza Milika? "Ciągle nieobecny" - napisał włoski dziennik. "Stan Milika wymaga monitorowania i jest mało prawdopodobne, że będzie dostępny przed meczem z Napoli" - dodała "La Gazzetta dello Sport". Spotkanie Juventusu z Napoli zaplanowane jest na sobotę 21 września. Pozostaje liczyć, że do czasu tego spotkania napastnik wróci do pełni zdrowia.

Do tej pory Arkadiusz Milik rozegrał w barwach Juventusu 75 meczów, w których strzelił 17 goli. Z turyńskim klubem wygrał w poprzednim sezonie Puchar Włoch.

Juventus świetnie rozpoczął bieżący sezon w Serie A. Po trzech kolejkach ma na koncie siedem punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli, tuż za Interem Mediolan. Najbliższy mecz rozegra w sobotę 14 września. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Empoli.