Przełom ws. Piotra Zielińskiego. Włosi ogłaszają

Przez ostatnie osiem lat trwała przygoda Piotra Zielińskiego w Napoli, z którym zdobywał między innymi mistrzostwo kraju. Latem tego roku przeniósł się, będąc wolnym zawodnikiem, do Interu Mediolan. Klub ze stolicy Lombardii to mistrz Włoch i wydawało się, że ten ruch wyjdzie Zielińskiemu na dobre. Początek przygody nie należy jednak do udanych.

Zieliński zadebiutuje? Włosi przewidują

Podczas przerwy reprezentacyjnej Polska rozegrała dwa mecze. Wygrała ze Szkocją (3:2) i przegrała z Chorwacją (0:1). W obu tych spotkaniach zagrał Piotr Zieliński i tym samym zaliczył pierwsze występy od początku sezonu. W Interze Mediolan wciąż czeka na debiut.

Mediolańczycy rozpoczęli nowy sezon Serie A od remisu z Genoą (2:2), ale w kolejnych starciach pewnie pokonał Lecce (2:0) i Atalantę (4:0).

Inter Mediolan jest liderem Serie A. Po przerwie reprezentacyjnej zmierzy się z Monzą. To starcie zostało zaplanowane na 15 września. Niewykluczone, że w tym spotkaniu szansę debiutu otrzyma już Zieliński. Polak jest zdrowy, a mediolańczycy rozpoczną maraton meczów. Wkrótce rozpoczyna się także Liga Mistrzów i Simone Inzaghi musi umiejętnie szachować siłami podopiecznych.

Według "La Gazzetty dello Sport" szkoleniowiec ma dać szansę Polakowi i dzięki temu dać odpocząć Henrikhowi Mkhitaryanowi. Ormianin - podobnie jak Zieliński - należy do grona najbardziej doświadczonych zawodników i z pewnością nie będzie w stanie rozegrać pełnego sezonu. Rotacje wydają się być nieodzownym elementem planów Simone Inzaghiego. "W ostatnich tygodniach Polak bardzo dobrze trenował, a po mięśniowej kontuzji nie ma śladu. Inzaghi czeka na niego jako na zastępcę Mkhitaryana" - czytamy.

Piotr Zieliński rozegrał w Serie A 363 mecze, w których zdobył 42 gole i zaliczył 49 asyst.