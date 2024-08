"Nowy Kacper Urbański". Bologna ściąga kolejnego Polaka

Po raz pierwszy od 59 lat Bologna zagra w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Klub ze Stadio Renato Dall'Ara zajął piąte miejsce w poprzednim sezonie, a podopieczni Thiago Motty byli największą rewelacją Serie A. Ważnym punktem Bolonii był Łukasz Skorupski, a stopniowo coraz mocniejszą pozycję w drużynie miał Kacper Urbański, który stał się polskim odkryciem podczas Euro 2024. - To jeden z takich zawodników, który sprawia, że zakochujesz się w piłce nożnej - mówił Fabio Cannavaro, były reprezentant Włoch.

Bologna przeszła jednak spore zmiany przed nowym sezonem. Thiago Motta odszedł do Juventusu, a jego następcą w Bolonii został Vincenzo Italiano. W klubie nie ma już Joshui Zirkzee oraz Riccardo Calafioriego, którzy wybrali transfery, odpowiednio, do Manchesteru United i Arsenalu. W drużynach młodzieżowych Bolonii gra 16-letni Dominik Urbański, brat Kacpra, ale wygląda na to, że wkrótce polska kolonia w tym klubie się powiększy.

Kolejny Polak w Bolonii. Ma być "nowym Kacprem Urbańskim"

O tym informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Nowym piłkarzem Bolonii ma zostać Jan Łabędzki z Łódzkiego Klubu Sportowego. Kluby doszły do porozumienia ws. kwoty transferu definitywnego i piłkarz wkrótce uda się do Włoch, by przejść testy medyczne i podpisać kontrakt. "Klub uważa go za nowego Kacpra Urbańskiego, na tym samym poziomie pod względem perspektyw i inwestycji" - czytamy w poście Romano na portalu X. Łabędzki to środkowy pomocnik.

"Bologna ma świetny patent na nakreślenie ścieżki rozwoju młodym polskim piłkarzom, którzy wpadli jej w oko. To przykład Kacpra Urbańskiego, który trafił na Półwysep Apeniński jako szesnastolatek" - dodaje portal meczyki.pl. Łabędzki ma być częścią zespołu Primavery (U-19), ale też być częścią drużyny, która wystąpi w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. W tym sezonie Łabędzki zagrał w pięciu meczach, licząc rozgrywki I i II ligi, gdzie ŁKS ma swój pierwszy zespół oraz rezerwy.

Warto dodać, że Łabędzki był jednym z czterech piłkarzy, który w zeszłym roku był uwikłany w aferę alkoholową przed mistrzostwami świata do lat 17, które odbywały się w Indonezji. - Naprawdę trudno mi zrozumieć, jak taka głupota mogła nam przyjść do głowy, żeby wychodzić z pokoju hotelowego - mówił Łabędzki w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna".

Wówczas ŁKS ukarał piłkarza, zsyłając go do trzeciej drużyny i przyznając mu karę finansową. "ŁKS, mając na uwadze jego wiek i dotychczasową niewzbudzającą zastrzeżeń postawę, oczywiście zamierza dać mu szansę na rehabilitację, a także zamierza wesprzeć zawodnika, otaczając opieką specjalisty z dziedziny psychologii" - możemy przeczytać w komunikacie klubu.