Oni dali sygnał Probierzowi. Oto piłkarze, którzy mogliby błysnąć w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski zawiodła na Euro 2024. Choć po pierwszym spotkaniu z Holandią mieliśmy spore nadzieje, to zostały one brutalnie zniszczone w meczu z Austriakami. Tym razem zagraliśmy fatalnie, rywale kompletnie nas zdominowali i zasłużenie wygrali 3:1. Byliśmy wówczas pierwszą drużyną, która odpadła z turnieju. Na ostatnie starcie z Francją wyszliśmy bez presji i po całkiem niezłej grze zdobyliśmy punkt. Fani mogli wówczas uwierzyć, że praca Michała Probierza nie poszła na marne.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek ocenia igrzyska i Paryż. "Miasto nie jest moim ulubionym"

Kogo Michał Probierz powoła na Ligę Narodów? Jest kilku kandydatów

Mistrzostwa Europy w Niemczech to już jednak historia, a przed nami nowy etap dla polskiej kadry. Już za nieco ponad dwa tygodnie rozpoczniemy zmagania w Lidze Narodów. Najpierw 5 września zagramy ze Szkocją, a cztery dni później czeka nas starcie z Chorwacją. Dziennikarz Mikołaj Kruk ogłosił w programie "International Level", że Michał Probierz wysłał już szeroką listę kandydatów do powołania na najbliższe zgrupowanie kadry. Ostateczne ogłoszenie odbędzie się za to 28 lub 29 sierpnia.

Kto zatem może znaleźć się w gronie powołanych? Selekcjoner zdradził niedawno, że nie zamierza przeprowadzać rewolucji. - Musimy szukać zawodników, którzy podniosą jakość naszej drużyny - zaznaczył Probierz w rozmowie dla Meczyki.pl. O kogo konkretnie może mu chodzić?

Pierwszym, który przychodzi zapewne na myśl wszystkim fanom, jest Mateusz Bogusz. 13 goli i pięć asyst w tym sezonie MLS nie bierze się z niczego. 22-latek od dłuższego czasu daje wyraźne sygnały, że czeka na telefon od Michała Probierza. - To oczywiste, że liczę na powołanie, przecież to marzenie każdego grającego w piłkę. Jedyne, co mogę zrobić, to grać jak najlepiej i tak ustawić dzwonek w telefonie, żeby nie przegapić momentu, w którym selekcjoner zadzwoni - przekazał dla WP SportoweFakty.

Kolejnym z kandydatów jest Mateusz Wieteska, który sporo grał w okresie przygotowawczym w Cagliari. I najwyraźniej spisał się w nim całkiem nieźle, ponieważ nowy trener Davide Nicola postawił na niego zarówno w poniedziałkowym meczu Pucharu Włoch z Carrarese (3:1), jak i niedzielnym starciu Serie A z AS Romą (0:0). "Grał z wyprzedzeniem, jakiej nie widzieliśmy jeszcze w koszulce Cagliari. Odrodzenie" - podsumował portal Calciomercato, który ocenił jego występ na 6,5. Główny sponsor Serie A Panini zastanawiał się nawet, czy nie wyróżnić Polaka tytułem piłkarza meczu.

Kozłowski, Piątkowski oraz Kamiński chcą wrócić do kadry. Dali sygnał Probierzowi

Nie możemy również zapomnieć o Kacprze Kozłowskim, który po dwóch sezonach spędzonych na wypożyczeniu w Vitesse, został ostatnio wykupiony przez Gaziantep FK. Wielu fanów wciąż domaga się powrotu 20-latka do kadry, pamiętając jego kapitalne występy za kadencji Paulo Sousy. Kozłowski rozpoczął sezon w podstawowym składzie i zaprezentował się bardzo dobrze, a portal Sofascore wystawił mu notę 7,0 choćby za mecz z Bodrumsporem (1:0). Po raz ostatni wystąpił w kadrze w październiku 2021 roku z San Marino. Jak dotąd uzbierał w niej sześć spotkań, ale na pewno chciałby poprawić ten wynik.

Nieoczekiwanie Probierz może też ostatnio spoglądać na Salzburg, gdzie po nieudanym wypożyczeniu do Granady wrócił Kamil Piątkowski. Ten, mimo że zaczął sezon na ławce, to zastąpił w przerwie meczu el. Ligi Mistrzów z Twente (2:1) sprowadzonego z Borussii Dortmund Hendry'ego Blanka i do tej pory nie oddał już miejsca. Na korzyść naszego zawodnika działa to, że 19-latek doznał kontuzji i nie wiadomo, kiedy wróci na murawę.

Polak rozegrał 90 minut w trzech ostatnich meczach z rzędu, a w sobotę z LASK Linz (1:0) był jednym z najlepszych na placu gry. Portal Sofascore ocenił go na 7,6. Następnego dnia zdradził, że cieszy się zaufaniem trenera, dlatego nie chce zmieniać teraz klubu. "Zostawię serce w każdym spotkaniu, zwłaszcza w najbliższym z Dynamem Kijów" - powiedział dla "Kronen Zeitung". Ten mecz odbędzie się oczywiście w Lublinie.

Na powołanie do kadry czeka zapewne też Jakub Kamiński. "Nowa fryzura, nowy Kuba" - brzmiał ostatnio jeden tytułów "Wolfsburger Allgemeine Zeitung". Dziennikarze zaznaczyli, że skrzydłowy znajduje się w "imponującej formie". Chwalił go również Ralph Hasenhuettl, który wydaje się, że postawi na niego w podstawowym składzie w niedzielnym spotkaniu z Bayernem Monachium. Gdyby udało mu się dobrze wejść w sezon, to nie można wykluczyć, że po roku przerwy wróciłby do reprezentacji Polski.

Probierz wspólnie ze sztabem muszą też wnikliwie obserwować najbliższe mecze Lecce. Prawdopodobnie w poniedziałek Filip Marchwiński oficjalnie zadebiutuje w Serie A. Sprowadzony ostatnio z Lecha Poznań za trzy miliony euro piłkarz kapitalnie przywitał się z kibicami dwa tygodnie temu, kiedy w sparingu z OGC Nice ustrzelił dublet. Nie ma zatem wątpliwości, że jeśli w taki sam sposób pokaże się w lidze, to niebawem będzie miał okazję rozegrać trzeci mecz w barwach narodowych.