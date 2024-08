Skorupski kapitalnie broni karnego! "Narobił bałaganu, ale sam po sobie posprzątał"

Łukasz Skorupski ma za sobą kapitalny sezon w Bolonii. Rozegrał 34 spotkania, w 15 zachowując czyste konto. Zebrał też wiele pochwał, co docenił Michał Probierz i powołał bramkarza na Euro 2024. Co więcej, dał mu szansę gry i to w starciu z silnymi Francuzami (1:1). I tam również spisał się znakomicie. "Jedna ręka to za mało, żeby zliczyć jego decydujące interwencje", "bezkonkurencyjny" - pisały o nim zagraniczne media. Polak nie miał jednak dużo czasu na odpoczynek i już w niedzielę rozpoczął sezon Serie A. Co więcej, już na inaugurację uratował punkt drużynie, choć sam o mało co nie dopuścił do jego straty.

Znakomita obrona Skorupskiego. Najpierw jednak sam narobił zamieszania

Tego dnia Bolonia mierzyła się z Udinese. Zdecydowanie więcej okazji do zdobycia bramki wypracowała sobie ekipa Skorupskiego. Brakowało jednak skuteczności. Gospodarze nie potrafili wykorzystać błędów popełnianych przez rywali. Pokonać bramkarza Udinese udało się dopiero w 57. minucie. Wówczas rzut karny na gola zamienił Riccardo Orsolini.

W 67. minucie goście mieli jednak okazję do wyrównania. Sprawcą całego zamieszania został Skorupski. Sfaulował w polu karnym przeciwnika i sędzia wskazał na 11. metr. Polak miał więc szansę, by przysłowiowo po sobie posprzątać. Zadanie nie było łatwe. Naprzeciw stanął Florian Thauvin. Jednak strzał zawodnika Udinese nie był silny, brakowało mu też precyzji. Uderzył w lewy dolny róg, co golkiper znakomicie odczytał. Tym samym obronił rzut karny, 11. w Serie A.

- Broni, broni Łukasz Skorupski. Kapitalna interwencja reprezentanta Polski! Narobił zamieszania, bałaganu, ale sam po sobie posprzątał w tej sytuacji - krzyczeli uradowani komentatorzy Eleven Sports. Radość Polaka nie trwała jednak długo. Już minutę później pokonał go Lautaro Giannetti.

I właśnie remisem 1:1 zakończyło się niedzielne spotkanie. Na ławce trenerskiej Udinese zadebiutował Kosta Runjaić, były szkoleniowiec m.in. Legii Warszawa. Nie ulega wątpliwości, że Skorupski przyczynił się do pierwszego punktu w tym sezonie. Przed bramkarzem i drużyną nie tylko rywalizacja w Serie A, ale i w Lidze Mistrzów. Grę w Europie rozpoczną od fazy grupowej.