Złe wieści ws. Piotra Zielińskiego. Inter oficjalnie ogłasza

Piotr Zieliński postanowił nie przedłużać wygasającego z końcem czerwca kontraktu z SSC Napoli i po ośmiu latach spędzonych w tym klubie bez kwoty odstępnego przeniósł się do Mediolanu. - Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ dołączyłem do jednej z najlepszych drużyn na świecie. To zaszczyt. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć grać - powiedział.

Złe wieści ws. Piotra Zielińskiego przed sezonem Serie A. Inter oficjalnie komunikuje

Po krótkim urlopie po mistrzostwach Europy 30-letni pomocnik rozpoczął z nowym klubem przygotowania do sezonu, w którym Inter będzie bronił mistrza Włoch. Piotr Zieliński w ostatnich sparingach wychodził w podstawowym składzie. Z Las Palmas zagrał 63 minuty, podobnie w piątkowym starciu z Pisą. Niestety okazało się, że Polak w tym meczu nabawił się kontuzji.

Od kilku dni Piotr Zieliński trenował samodzielnie, aby uniknąć ryzyka pogorszenia sytuacji. "Polak ma naderwanie mięśnia prostego lewego uda. Jego stan zostanie ponownie oceniony w przyszłym tygodniu" - poinformowała oficjalna strona klubu. Urazu w tym samym sparingu nabawił się także Marco Arnautović. W przypadku Austriaka uraz jest mniej poważny, albowiem chodzi jedynie o naciągnięcie mięśnia.

Przed piłkarzami Simone Inzaghiego ostatnie kilkanaście dni przygotowań, w trakcie których zagrają dwa ostatnie mecze kontrolne - 7 sierpnia z Al-Ittihad oraz 11 sierpnia z Chelsea na Stanford Bridge. Sezon Serie A rusza 17 sierpnia. Inter Mediolan na inaugurację zmierzy się na własnym boisku z Genoą.