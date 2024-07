Dogadali się! Kolejne prawa piłkarskie trafiły do Eleven Sports

Choć włoskie media już miesiąc temu informowały że przetarg na Polskę do pokazywania ligi włoskiej został zakończony, do tej pory oficjalnie nie podano nazwy jego zwycięzcy. Jak dowiedział się Sport.pl, to niebawem powinno się zmienić.

Serie A nie zmienia nadawcy w Polsce. Nowa umowa na trzy sezony

Według naszych informacji niespodzianki nie będzie. Umowę z jedną z najlepszych lig Europy, w której gra najwięcej Polaków, podpisał Eleven Sports. To także dotychczasowy nadawca ligowych meczów we Włoszech. Umowa została podpisana na trzy sezony - 2024/25, 2025/26 oraz 2026/27. Eleven transmituje mecze Serie A już od dziewięciu lat - od sezonu 2015/16.

Niebawem powinno się też oficjalnie wyjaśnić, gdzie będą pokazywane mecze Pucharu Włoch. Jak się dowiedzieliśmy, te prawa też trafiły do szeroka rozumianej grupy Polsat (Eleven Sports jest jej częścią) i tak jak do tej pory będą pokazywane na sportowych antenach tej stacji.

W Serie A w nadchodzącym sezonie będzie można zobaczyć wielu reprezentantów oraz kandydatów do gry w reprezentacji Polski. W zespole mistrza Włoch, Interze Mediolan, grać będzie Piotr Zieliński. Piłkarzami Juventusu wciąż są Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik, aczkolwiek obaj jeszcze tego lata mogą zmienić pracodawcę. W lidze włoskiej występować mają także m.in. Łukasz Skorupski i Kacper Urbański (obaj Bologna), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Karol Linetty (Torino), Sebastian Walukiewicz (Empoli) czy Adrian Benedyczak (Parma).