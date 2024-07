Wielka gwiazda blisko powrotu do piłki. Sensacyjny kierunek

Czy David de Gea wróci w końcu do profesjonalnej piłki? Wiele na to wskazuje, a co więcej, klub wybrany przez Hiszpana może być zaskakujący. Zgodnie z informacjami Gianluki di Marzio, były golkiper Manchesteru United poważnie rozważa włoską Genoę jako miejsce potencjalnego powrotu. Miałby zastąpić tam gwiazdora drużyny, który odszedł do Interu Mediolan.

