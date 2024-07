Aż huczy od plotek o Miliku. Angielski gigant wkroczył. Niedawno grali w LM

Arkadiusz Milik nie ma pewnego miejsca w Juventusie. Od kiedy przyszedł nowy trener Thiago Motta, we włoskich mediach pojawia się wiele spekulacji dotyczących odejścia napastnika. Ten nie chce opuszczać Turynu, ale być może interesująca oferta z czołowej ligi świata byłaby w stanie nakłonić go do zmiany zdania.

Arkadiusz Milik budzi zainteresowanie klubów Premier League. Trafi do Newcastle United?

Reprezentant Polski wzbudza zainteresowanie kilku klubów z Premier League. Niedawno informowano o zakusach ze strony Evertonu, Brentfordu oraz West Hamu. A mówi się, że pojawił się jeszcze jeden chętny z Anglii.

Z informacji portalu juventusnews24.com, powołującego się na dziennik "Tuttosport", wynika, że Milik mógłby dołączyć do Newcastle United. To klub wyżej notowany od trzech wcześniej wspomnianych. W ostatnim sezonie zajął siódme miejsce w lidze angielskiej i w ostatniej chwili wypadł z europejskich pucharów (pozbawiła go tego wygrana Manchesteru United w Pucharze Anglii). Poza tym występował w Lidze Mistrzów, choć bez większego powodzenia (czwarte miejsce w "grupie śmierci" z Borussią Dortmund, PSG oraz Milanem).

Arkadiusz Milik może przebierać w ofertach. Transfer konkurenta skłoni go do opuszczenia Juventusu?

Anglia mogłaby być interesującym kierunkiem dla 30-latka, którym ponoć jest zainteresowana Sevilla, Besiktas oraz kilka klubów włoskich (Bologna, Roma, Genoa). A jego sytuacja w Juventusie może skomplikować się jeszcze bardziej, jeśli dojdzie do transferu Karima Adeyemiego, którego bardzo chce sprowadzić dyrektor sportowy Cristiano Giuntoli.

Kontrakt Arkadiusza Milika z turyńskim klubem jest ważny do 30 czerwca 2026 r., zatem na razie nie musi on się stamtąd ruszać. Przez dwa lata gry w Juventusie zaliczył 75 występów, zdobył 17 bramek i zanotował dwie asysty.