Czarne chmury nad Milikiem. Dyrektor Juventusu spotkał się z ojcem gwiazdy

- Chce zostać w Juventusie. Jest jedyną alternatywą dla Vlahovicia, więc chce zobaczyć, czy Thiago Motta go polubi - mówił znany dziennikarz Gianluca Di Marzio o planach Arkadiusza Milika. We włoskich mediach nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości Polaka, mającego być na wylocie z Turynu. Najnowsze doniesienia mogą go zaniepokoić.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Roy Hodgson ocenił reprezentację Polski! Ależ słowa legendy

Arkadiusz Milik ma problem. Dyrektor Juventusu spotkał się ojcem gracza Borussii Dortmund

Cristiano Giuntoli, dyrektor sportowy Juventusu, od niedawna przebywa w Niemczech i chce wykorzystać tę okazję, aby sfinalizować wzmocnienie ataku. Chodzi o Karima Adeyemiego, atakującego Borussii Dortmund i czterokrotnego reprezentanta Niemiec. Może on grać jako środkowy napastnik, choć po transferze do Borussii głównie jest ustawiany na skrzydle. W ostatnim sezonie rozegrał 34 mecze, strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty. Finał Ligi Mistrzów z Realem Madryt (0:2) zaczął od pierwszej minuty.

Giuntoli bardzo chce sprawdzić tego gracza do Turynu. Z informacji przekazanych przez Di Marzio wynika, że dyrektor Juventusu spotkał się z ojcem piłkarza i dyskutował z nim na temat transferu 22-latka. Wcześniej Fabrizio Romano informował, że Juventus przedstawił Adeyemiemu propozycję kontraktu, ale negocjacje na razie toczą się bez udziału Borussii.

Juventus chce sprowadzić Karima Adeyemiego. To przekreśli Arkadiusza Milika?

Gdyby transfer reprezentanta Niemiec doszedł do skutku, byłby to duży kłopot dla Milika, który zyskałby poważnego rywala o miejsce w składzie. Zapewne wtedy jeszcze bardziej nasiliłyby się plotki łączące reprezentanta Polski z innymi klubami. Ostatnio spekulowało się o transferze do Romy, Genoi czy Besiktasu. Jednym z argumentów przemawiających za odejściem napastnika ma być jego wysokie wynagrodzenie (3,5 mln euro netto).

Milik (podobnie jak Wojciech Szczęsny) nie znalazł się w kadrze Juventusu na zgrupowanie w niemieckim Herzogenaurach. Jest to spowodowane kontuzją, jakiej doznał w meczu Polska - Ukraina (3:1) tuż przed startem Euro 2024. Niedługo powinien być do dyspozycji Thiago Motty. Napastnik ma kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2026 r.