Wystarczyło, że Zieliński pojawił się w Interze. Włosi oszaleli. Już się chwalą

Piotr Zieliński dołączył do Interu Mediolan po Euro 2024, klub ogłosi, że zagra z numerem siedem na koszulce, a do tego zadebiutował w nowych barwach. Pomocnik zagrał w drugiej połowie meczu towarzyskiego z Pergolettese, a Inter wygrał to starcie 2:1. Zaledwie trzy dni później Polak znalazł się na okładce włoskiego dziennika.

Włosi piszą o Piotrze Zielińskim. "Inter już ucieka"

W czwartkowym wydaniu "Corriere dello Sport" na samej górze okładki umieściło Piotra Zielińskiego i Mehdiego Taremiego, a więc dwa darmowe transfery Interu tego lata. "Taremi i Zieliński: Inter już ucieka" - czytamy w pierwszej linijce tekstu włoskiego dziennika.

"Mistrzowie są też pierwsi na rynku transferowym. Rywale pozostają w tyle" - dowiadujemy się z dalszej części tekstu. Włosi uważają więc, że ściągnięcie napastnika z FC Porto i pomocnika z Napoli sprawia, że Inter po raz kolejny jest wielkim faworytem do triumfu w Serie A.

"Strategia Oaktree (właściciel Interu - przy. red.) wzmacniają zespołu Inzaghiego w roli superfaworyta" - zaznacza dalej włoski dziennik. "Brakuje tylko zastępcy Bastoniego" - czytamy w podsumowaniu. Inter jest więc znów wskazywany jako zespół, który wyprzedził resztę i w sezonie 2024/25 jest głównym kandydatem do wygrania mistrzostwa kraju. Duży wpływ na to ma mieć właśnie transfer Zielińskiego.

Ciekawy jest również wątek ewentualnego "zastępcy Bastoniego", bo przecież Inter ma być kandydatem do pozyskania Jakuba Kiwiora. Jeśli Riccardo Calafiori dołączy do Arsenalu, to polski obrońca ma przenieść się właśnie do Mediolanu. Pozycja Bastoniego jest trudna do naruszenia, ale Inter zagra w Serie A, Pucharze Włoch, Lidze Mistrzów i Klubowych Mistrzostwach Świata, a więc Polak z pewnością znalazłby czas gry w klubie z Lombardii.