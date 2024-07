Zamieszanie z transferem Świderskiego. Amerykanie stawiają warunek

Przyszłość klubowa Karola Świderskiego była jedną z większych zagadek wśród polskich piłkarzy po Euro 2024. Napastnik nie za bardzo miał ochotę wracać do MLS, podkreślając zresztą, że mogliby go tam nie przywitać zbyt ciepło. A jednak Polak gra dziś znów dla Charlotte FC, ale jak się okazuje, nadal może wrócić do Serie A. Hellas Werona nie odpuszcza w jego sprawie, ale Amerykanie mieli postawić im warunek.

