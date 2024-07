We Włoszech od rana piszą o Kiwiorze. Co za wieści! Inter już zaciera ręce

Chociaż Jakub Kiwior dołączył do Arsenalu w styczniu 2023 roku, to prawdopodobnie tego lata będzie musiał opuścić londyński klub po zaledwie półtora roku. Arsenal jest blisko sfinalizowania transferu Riccardo Calafioriego z Bologni, co mogłoby w dużym stopniu ograniczyć szanse polskiego obrońcy na regularną grę.

Dlatego wiele zaczęło się mówić o tym, że Kiwior w nadchodzącym sezonie w Arsenalu już nie zagra. Reprezentantowi Polski szczególnie mają przyglądać się włoskie kluby, który pamiętał go jeszcze z czasów gry w Spezii Calcio. Pojawiał się m.in. temat Juventusu, ale ostatnio na mocy przybrała kwestia przenosin do Interu Mediolan.

Jakub Kiwior coraz bliżej Interu Mediolan

W miniony weekend "La Gazzetta dello Sport" informowała, że Kiwior stał się "pierwszą opcją" dla Interu, poszukującego lewonożnego stopera. Rywalem Polaka w tym wyścigu ma być Robert Renan, obecnie grający w Internacionalu, gdzie jest wypożyczony z rosyjskiego Zenita Petersburg.

W środowym wydaniu włoskiego dziennika jednak stawiają sprawę jasno. "Inter i Kiwior blisko porozumienia" - czytamy na okładce "La Gazzetty dello Sport". Dodatkowo zawarta na niej została informacja, że Denzel Dumfries jest blisko przedłużenia kontraktu.

Jakie są zatem szczegóły ewentualnego transferu Jakuba Kiwiora z Arsenalu do Interu Mediolan? Obrońca ma zostać wypożyczony na rok z opcją wykupu (która może stać się obowiązkowa) na poziomie 25 milionów euro. Kiwior jednocześnie ma zaznaczać, że jego priorytetem jest powrót do Włoch, ale tylko do największych klubów takich jak właśnie Inter, AC Milan czy Juventus.

Jeśli przenosiny Kiwiora do Interu Mediolan stałyby się faktem, to dołączyłby w tym klubie do Piotra Zielińskiego. Pomocnik od tego sezonu jest nowym piłkarzem mistrzów Włoch.