Co za ogłoszenie! Zieliński jak legendy Interu

- Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ dołączyłem do jednej z najlepszych drużyn na świecie. To zaszczyt. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć grać. Pomoc Interu? To jedna z największych sił tej drużyny. Postaram się odegrać swoją rolę, mając nadzieję, że drużyna będzie jeszcze mocniejsza - w taki sposób Piotr Zieliński przedstawiał się kibicom mediolańskiego klubu.

Zieliński jak legendy. Z tym numerem zagra

Jego nowy klub na swoim profilu na portalu X poinformował już, z jakim numerem na koszulce będzie występować Zieliński. Zresztą nie tylko on - te wieści przekazano w kontekście trzech nowych zawodników drużyny ze stolicy Lombardii.

Bramkarz Josep Martinez zagra z "13", a napastnik Mehdi Taremi z "99". Zielińskiemu przypadnie w udziale słynna siódemka. Numer, choć niezwykle "piłkarski", w ostatnich latach nie był zbyt szczęśliwy w Interze Mediolan. Jego ostatnimi posiadaczami byli Juan Cuadrado, Alexis Sanchez, Yann Karamoh i Philippe Coutinho.

Warto jednak pamiętać, że przed laty z siódemką w granatowo-czarnych barwach biegali choćby Ricardo Quaresma i Luis Figo. U progu wieku koszulkę z takim numerem przywdziewał inny słynny Portugalczyk Sergio Conceicao, a wcześniej przez moment także jedna z największych legend w historii Interu, Javier Zanetti. Do tej pory Zieliński jednoznacznie był kojarzony z numerem "20", z którym grał w Napoli. W reprezentacji od kilku lat biega z równie "magiczną" "10".

Inter Mediolan rozpocznie sezon od wyjazdowego meczu z Genoą. To spotkanie odbędzie się 17 sierpnia. Mediolańczycy liczą na to, że w nadchodzących rozgrywkach ponownie uda się zwyciężyć.