Co za wpadka Romy w sparingu! Wszystko przez byłego piłkarza Ekstraklasy

Daniele De Rossi miał być trenerem na chwilę, a może zostać na lata. Szkoleniowiec dobrze zastąpił Jose Mourinho i zbudował sobie zaufanie kibiców Romy, które i tak było wielkie. Mowa wszakże o legendzie rzymskiego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Żukowski: Przemoc domowa po przegranym finale w Anglii rośnie do 38%

Wpadka Romy. Maczał w tym palce piłkarz... który grał w Kielcach

Kibice Romy na miesiąc przed startem nowego sezonu Serie A mogą się jednak martwić. Nowy dyrektor sportowy klubu Florent Ghisolfi nie przeprowadził ofensywy transferowej i kadra rzymian nie wydaje się dziś być gotowa do rywalizacji na wielu frontach.

Choć na początek przygotowań Roma wygrała z Latiną Calcio 6:1, to w poniedziałek 22 lipca zaliczyła sporą wpadkę. Mowa o remisie ze słowackim FC Kosice. 1:1 to wynik rozczarowujący - co ciekawe udział w tym wyniku mieli byli piłkarze... Korony Kielce. Mowa o duecie Dalibor Takac - Erik Pacinda. Jeden zmienił drugiego w 11. minucie spotkania. Pierwszy z nich jeszcze w poprzednim sezonie grał w Kielcach.

W poniedziałek, w 53. minucie starcia, wpisał się na listę strzelców. Od porażki Romę uratował gol Nicoli Pissilego. Pewną okolicznością łagodzącą pozostaje oczywiście skład zespołu z Wiecznego Miasta. W drużynie, poza Mile Svilarem, Evanem Ndicką, Angelino i Edoardo Bove wystąpili głównie rezerwowi.

Nicola Zalewski wszedł w 46. minucie. Był wówczas jednym z najbardziej doświadczonych piłkarzy na boisku. Co więcej, nosił opaskę kapitańską. Przed Romą jeszcze trzy sparingi. 3 sierpnia podejmą Olympiakos, trzy dni później Coventry City, a 10 sierpnia Everton. Start ligi 18 sierpnia. Pierwszym rywalem będzie Cagliari, a mecz odbędzie się na Sardynii.