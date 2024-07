To się dzieje! Mistrz świata dołącza do nowej europejskiej potęgi

W 2019 roku w Como 1907 pojawili się nowi inwestorzy, którzy przy okazji są jednymi z najbogatszych ludzi na świecie. Mowa o pochodzących z Indonezji braciach Robercie i Michaelu Hartonach, którzy są odpowiednio 71. i 76. najbogatszymi ludźmi wg "Forbesa" w 2024 roku. Ich łączny majątek wyceniany jest na ponad 50 miliardów dolarów. Bracia stoją na czele imperium tytoniowego, nieruchomości i praw telewizyjnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Klub z Lombardii w sezonie 2023/2024 wywalczył po 21 latach awans do Serie A. Nic więc dziwnego, że z Ceskiem Fabregasem na ławce szkoleniowej szukają wzmocnień przed nowym sezonem we włoskiej elicie. Tego lata do klubu dołączyć m.in. Andrea Belotti z AS Romy, ale najważniejszy transfer ma dopiero nadejść.

Mowa o Raphaelu Varanie, któremu po ostatnim sezonie wygasł kontrakt z Manchesterem United. Francuski obrońca od dłuższego czasu był łączony z Como i spotkał się nawet z Fabregasem, żeby omówić transfer.

Raphael Varane o krok od nowego klubu. Romano potwierdza

Ostatecznie w poniedziałkowe popołudnie padło słynne "here we go" ze strony Fabrizio Romano, co oznacza, że transfer jest niemalże pewny. Włoch przekazał, że dokumenty są gotowe do podpisania. Varane podpisze z Como dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. "Potwierdzone" - kwituje Romano.

Raphael Varane to jeden z najlepszych środkowych obrońców XXI wieku. 31-latek dotychczas występował w trzech klubach: RC Lens, Realu Madryt i Manchesterze United. Największe triumfy świętował jako piłkarz "Królewskich", z którymi sięgnął w sumie po aż 18 trofeów: trzy mistrzostwa, Puchar i trzy Superpuchary Hiszpanii, cztery Ligi Mistrzów, trzy Superpuchary Europy i cztery Klubowe Mistrzostwa Świata. Z Manchesterm United z kolei wygrał Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej. W narodowych barwach sięgnął po Ligę Narodów i mistrzostwo świata.