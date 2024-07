Najnowsze informacje ws. transferu Szczęsnego. Wszystko się wyjaśnia

- Jako pracownik dużej firmy muszę zrozumieć taką decyzję [...] Ja najprawdopodobniej do pracy w Turynie nie wrócę, gdyż praca przyjedzie do mnie - przekazał Wojciech Szczęsny w podkaście "WojewódzkiKędzierski", potwierdzając doniesienia, że sezon 2023/2024 był jego ostatnim w barwach Juventusu. Tym samym polski bramkarz nie wypełni umowy, która obowiązuje do końca 2025 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Przed długi czas wydawało się, że Wojciech Szczęsny ponownie zagra z Cristiano Ronaldo i dołączy do Al-Nassr. Tak się jednak nie stało, gdyż zamiast niego saudyjski klub sprowadził Brazylijczyka Bento z Athletico Paranaense.

Wojciech Szczęsny ma trzy opcje na stole

W normalnych okolicznościach Wojciech Szczęsny wróciłby już do treningów z Juventusem, ale zamiast tego dostał od klubu kilka dni wolnych więcej, żeby jak najszybciej załatwić sprawę swojego odejścia. Po przybyciu Thiago Motty na stanowisko trenera turyński klub postawił na Michele Di Gregorio jako jedynkę w bramce.

Jakie więc opcje ma Wojciech Szczęsny? Według "La Gazzetty dello Sport" polski bramkarz na przed sobą trzy opcje: transfer do Monzy, powrót do Premier League bądź przenosiny do jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej. Gazeta nie przybliża, jakie kluby z Anglii wchodzą w grę. W przypadku Saudyjczyków mówiło się o Al-Ittihad, ale obecnie bliżej tego klubu jest Ederson.

- Życzę Wojtkowi, żeby jak najszybciej znalazł sobie nowy klub, w którym będzie dobrze się czuł. Lepiej, żeby każdy odszedł w swoją stronę bez kreowania niepotrzebnych polemik - powiedział Zbigniew Boniek, analizując sytuację kontraktową Wojciecha Szczęsnego.

Wojciech Szczęsny jest piłkarzem Juventusu od lipca 2017 roku. Przez siedem lat rozegrał 252 spotkania, w których wpuścił 233 bramki i zanotował 103 czyste konta. Wygrał trzy mistrzostwa, trzy Puchary i dwa Superpuchary Włoch.