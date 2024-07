Kamery przyłapały Piotra Zielińskiego. Jest już w Mediolanie. "Forza Inter"

Piotr Zieliński od niespełna dwóch tygodni jest oficjalnie nowym piłkarzem Interu Mediolan. Na początku miesiąca mistrzowie Włoch poinformowali o podpisaniu umowy z polskim pomocnikiem, który po ośmiu latach odszedł z Napoli. - Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ dołączyłem do jednej z najlepszych drużyn na świecie. To zaszczyt. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć grać - powiedział Zieliński w rozmowie z Inter TV.

Reprezentant Polski w środę pojawił się już w Mediolanie, co pokazał w mediach społecznościowych portal TUTTOmercatoWEB. Włosi informowali, że w czwartek Zieliński przejdzie testy medyczne i następnie uda się do Appiano Gentile, żeby dołączyć do nowych kolegów.

Piotr Zieliński przeszedł badania medyczne przed nowym sezonem

Ten sam serwis przekazał, że w czwartkowy poranek Piotr Zieliński przybył do Palazzo CONI, żeby przejść odpowiednie badania, po których najpewniej dołączy do ekipy Simone Inzaghiego. Portal opublikował na portalu X nagranie z przyjazdu pomocnika do wspomnianego ośrodka. Portal fcinter1908.it podał, że Zieliński zwrócił się do obecnych na miejscu fanów krótkim hasłem "Forza Inter".

- Wszyscy go znamy. W ostatnich pięciu sezonach zagrał najwięcej meczów w Serie A. Ma świetne umiejętności, bardzo nam pomoże - tak o współpracy z polskim pomocnikiem mówił trener Interu Mediolan Simone Inzaghi.

Inter Mediolan rozpoczął już przygotowania do sezonu 2024/2025. Mistrzowie Włoch w środę rozegrali pierwszy mecz towarzyski przeciwko FC Lugano, który wygrali 3:2. Jeszcze w lipcu mediolańczyków czekają mecze m.in. z włoskim Pergolettese i hiszpańskim Las Palmas. Niewykluczone, że w którymś z tych spotkań Piotr Zieliński otrzyma okazję do gry.