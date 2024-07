Blady strach padł na Włochów. "UEFA i FIFA są zmuszone interweniować"

Reprezentacja Włoch przystępowała do Euro 2024 jako obrońca tytułu, lecz pożegnała się z turniejem już na etapie 1/8 finału po porażce 0:2 ze Szwajcarią. To nie musi być jedyny bolesny cios dla włoskich kibiców, albowiem proponowane w kraju zmiany prawa wywołują zaniepokojenie UEFA oraz FIFA.

UEFA i FIFA reagują na planowane zmiany we włoskim prawie. "Demontaż autonomii"

Włoski parlamentarzysta Giorgio Mule, członek partii Forza Italia, zaproponował nowelizację dekretu o sporcie i edukacji, która zakłada m.in. pełną autonomię lig piłkarskich od włoskiej federacji (FIGC). Sprawę opisuje dziennik "La Repubblica".

"Ma to na celu zapewnienie ligom pełnej autonomii ustawowej, regulacyjnej, organizacyjnej i zarządczej, zapewnienie Serie A prawa do posiadania wiążącej opinii w sprawie uchwał FIGC, które jej dotyczą, oraz możliwości odwołania się w sprawach sportowych bezpośrednio do Regionalnego Trybunału Administracyjnego w Lazio. W praktyce oznacza to demontaż autonomii FIGC" - czytamy.

To spotkało się ze stanowczą reakcją UEFA i FIFA, stojących na straży interesów krajowych związków piłkarskich. "UEFA bardzo ostro występuje przeciwko rządowi, ministrowi sportu i grozi bardzo zdecydowanymi działaniami" - pisze włoski dziennik. We wspólnym liście obu federacji do prezesa FIGC Gabriele Graviny wyjaśniono, jakie konsekwencje może mieć uchwalenie tego prawa.

UEFA i FIFA grożą palcem. Włoskie kluby mogą zostać wykluczone z europejskich pucharów

Podkreślano, że "każdy punkt pierwotnej poprawki był niezgodny ze zobowiązaniami FIGC". Gdyby została ona zatwierdzona w tej formie lub innej, ale dalej sprzecznej z przepisami obu międzynarodowych federacji, to te przekażą sprawę do swoich organów decyzyjnych w celu "rozważenia możliwych środków", w tym "możliwego zawieszenia FIGC".

Co by to oznaczało? Przede wszystkim to, że włoskie drużyny zostałyby wykluczone z europejskich pucharów oraz przyszłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata (zagrają na nich Inter Mediolan i Juventus). Ponadto stałoby to w sprzeczności z wnioskiem o organizację Euro 2032, którego gospodarzami mają być Włochy i Turcja. "Krótko mówiąc, bardzo mocny cios" - podsumował dziennik "La Repubblica".

W piśmie UEFA i FIFA przekonują, że "są zmuszone interweniować w interesie zasad i wartości systemu sportowego, który wspieramy", a poprawka "stoi w wyraźnej sprzeczności z tymi zasadami". To dlatego, że "rażąco zignorowała centralną rolę, jaką federacje odgrywają w zapewnianiu zrównoważonego i zdrowego rozwoju sportu". Poza tym obie federacje oczekują, że "polityka będzie szanować autonomię piłki nożnej".