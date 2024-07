Włosi reagują na hitowy transfer Zielińskiego. Takich słów nikt się nie spodziewał

Odejście Piotra Zielińskiego z SSC Napoli było przesądzone od wielu miesięcy. Mimo fantastycznego sezonu 2022/23 zakończonego mistrzostwem Włoch, w którym Polak odegrał jedną z kluczowych ról, klub z południa Italii nie chciał przedłużyć kontraktu z Zielińskim, o ile ten nie zgodzi się na obniżkę pensji. Naszemu reprezentantowi oczywiście się to nie podobało i już jesienią 2023 roku jasne było, że po ośmiu latach opuści Neapol. W pewnym momencie istniała groźba, że Polak trafi do tamtejszego "Klubu Kokosa", jak swego czasu Arkadiusz Milik i spędzi pół roku na trybunach.

REKLAMA

Zobacz wideo Anglia marnuje swój potencjał! Latające kufle, awantury

Zieliński nareszcie w Interze. Dziennikarze z Mediolanu zachwyceni

Do tego na szczęście nie doszło, ale dla Napoli miniony sezon był fatalny. Dopiero dziesiąte miejsce w lidze, dwie zmiany trenera, koszmarna gra. Zieliński również w tym wszystkim nie błyszczał. To nie odstraszyło jednak Interu, który był mocno zdeterminowany, by zyskać niezwykle wartościowego gracza i nie zapłacić Napoli ani grosza. Przejście Polaka do tego klubu było niemal pewne od wielu tygodni, ale dopiero wczoraj (sobota 6 lipca) zostało oficjalnie ogłoszone.

Transfer wywołał spory entuzjazm wśród polskich kibiców oraz ekspertów, ale i Włosi są nim wielce podekscytowani. Na łamach "Przeglądu Sportowego" wypowiedziało się dwóch mediolańskich dziennikarzy, którzy w samych superlatywach mówili o zatrudnieniu Zielińskiego przez Inter. Dlaczego klub tak długo zwlekał z ogłoszeniem przyjścia Polaka? - Do 30 czerwca Piotr związany był umową z Napoli, więc Inter nie mógł oficjalnie informować o tej transakcji. Klub rozpoczął lipiec od pożegnań zawodników, którym skończyły się kontrakty. Czas na przygotowania do prezentacji nowych piłkarzy. Kontrakt Zielińskiego został zarejestrowany przez władze Serie A - powiedział dyrektor serwisu fcinter1908.it, Daniele Mari

Simone Inzaghi wykorzysta zalety Zielińskiego? Ekspert bez wątpliwości

Zdaniem Mariego Zieliński doskonale wpasowuje się w filozofię trenera Interu Simone Inzaghiego. Środek pola odgrywa w nim wszak kluczową rolę. - Inter był w stanie go przekonać względami finansowymi, ale i sposobem gry, który może uwypuklić jego walory. Pomocnicy w filozofii gry preferowanej przez Inzaghiego są sercem drużyny i prawdziwym kluczem do sukcesu. Widać to po grze Barelli, Calhanoglu, czy Mchitarjana- ocenił Mari.

Swoje trzy grosze do zachwytów nad Polakiem dorzucił też inny dziennikarz fcinter1908.it oraz poralu goal.com Alessandro De Felice. Chwali on naszego reprezentanta za wielkie oddanie klubowym barwom oraz profesjonalizm. - Grał w barwach Napoli w Lidze Mistrzów i zdobył Scudetto, stał się dla fanów symbolem przywiązania na dobre i na złe. Zawsze pokazywał swą prawdziwą twarz i również ze względu na jego osobowość fani Interu są zachwyceni tym transferem. Zawsze udowadniał, że jest wzorowym profesjonalistą - powiedział dla "Przeglądu Sportowego" De Felice.

Piotr Zieliński podpisał z aktualnym mistrzem Włoch umowę do końca czerwca 2028 roku. Został tym samym pierwszym w historii Polakiem, który przywdzieje koszulkę tego klubu. Inter zagra rzecz jasna w Lidze Mistrzów, a sezon Serie A zainauguruje 17 sierpnia o 18:30, mierząc się na wyjeździe z Genoą.