Stało się! Piotr Zieliński oficjalnie w nowym klubie. Już to ogłosili

Ostatnie miesiące Piotra Zielińskiego w Napoli były bardzo trudne. Nie dość, że drużyna nie prezentowała wysokiego poziomu, to sam Polak nie miał zbyt dużego wpływu na jej grę. Rzadko pojawiał się w pierwszym składzie, co miało związek z decyzją o nieprzedłużeniu umowy. Media już od dawna spekulowały, że pomocnik dołączy do Interu Mediolan. I w końcu transfer stał się faktem.

Inter ogłasza. Piotr Zieliński dołącza do drużyny

O tym, że Zieliński został nowym zawodnikiem Interu, jako pierwsza poinformowała strona Serie A. Już kilka dni temu w sekcji dotyczącej transferów w nadchodzącym sezonie mistrzowie Włoch mieli wpisane dwa nowe nabytki. Jednym z nich był właśnie Polak. Brakowało jednak oficjalnego potwierdzenia ze strony samego klubu. To nadeszło w sobotnie popołudnie.

Inter oficjalnie poinformował o sprowadzeniu Zielińskiego. Pomocnik związał się z włoską drużyną kontraktem do 30 czerwca 2028 roku. "Benvenuto" - pisali działacze na X. Natomiast w oficjalnym oświadczeniu przedstawili kibicom historię Polaka. Wspomnieli m.in. o jego miejscu urodzenia i pierwszych krokach w karierze.

"Dolny Śląsk. Tu 20 maja 1994 roku urodził się Piotr Sebastian Zieliński, w Polsce, która patrzyła w przyszłość z wielkimi nadziejami: tymi samymi, które naznaczyły dzieciństwo Piotra. Był dzieckiem wrażliwym, marzącym o grze w piłkę nożną. (...) Marzenie, które powoli zaczęło się realizować pod okiem taty Bogusława, a więc nauczyciela wychowania fizycznego i jego pierwszego trenera. Mały Piotrek ćwiczył już od najmłodszych lat" - czytamy.

Następnie działacze wspomnieli o klubach, w których grał Zieliński, wymieniając jego osiągnięcia. Jednym z największych było zdobycie mistrzostwa Włoch w sezonie 2022/23. "Stał się filarem Napoli. Jest zawodnikiem prezentującym świetną jakość, który potrafi strzelać gole z dystansu. Co więcej, zdobywa spektakularne bramki" - podkreślali.

"Klasa, osobowość i duże doświadczenie w mistrzostwach Włoch: Piotr Zieliński, pierwszy polski zawodnik w historii Interu, jest gotowy wnieść wszystkie swoje atuty do Nerazzurrich" - dodali.

Tym samym już od przyszłego sezonu Zieliński będzie występował w barwach Interu. W drużynie, która w poprzednim sezonie praktycznie zdominowała Serie A. Zdobyła aż 94 punkty - 19 więcej niż drugi AC Milan. Nie ulega wątpliwości, że Polak szybko może stać się ważnym filarem mistrzów Włoch i pomóc im w obronie tytułu.

Inter jest czwartym zagranicznym klubem dla Zielińskiego. Z ojczyzny wyjechał już w 2011 roku i rozpoczął przygodę z Włochami. Grał dla Udinese Calcio, Empoli, a w 2016 roku dołączył do Napoli.