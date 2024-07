Hitowa wymiana z udziałem Arkadiusza Milika. Znamy szczegóły, są kwoty

Arkadiusz Milik występuje w Juventusie od 2022 roku. W ubiegłym sezonie był jedynie zmiennikiem. Rozegrał łącznie 36 meczów, a na boisku spędził nieco ponad 1000 minut. W tym czasie strzelił osiem goli. Od dłuższego czasu mówi się, że klub z Turynu chętnie sprzedałby Polaka, mimo że ten nie zamierza się nigdzie ruszać. - Mam jeszcze dwa lata kontraktu. Chcę zostać w Turynie. Czuję się tu bardzo dobrze. Wiadomo, że życie pisze różne scenariusze, ale z tego, co wiem, to zostanę na następny sezon - przyznał w studiu TVP Sport podczas meczu Polska - Austria.

Oto kolejny klub, do którego może trafić Milik

Media donoszą jednak, że Juventus nie zamierza więcej stawiać na Milika. Polak nie może narzekać na brak chętnych. Wiele mówiło się o zainteresowaniu ze strony tureckich klubów. Przede wszystkim chodziło o Besiktas i Galatasaray. Pojawiły się również informacje łączące go z beniaminkiem Serie A Parmą. Okazuje się, że napastnik może trafić do jeszcze innego zespołu.

Niedawno Tuttosport przekazał, że Juventus zainteresowany jest ściągnięciem Mateo Retegui z Genoi, która zażądała za napastnika 30 milionów. Zdaniem portalu Juvelive.pl działacze turyńskiego klubu planują włączyć do transakcji Milika i dołożyć do tego 15 milionów euro. "Polak jest po wymagającym sezonie spowodowanym kontuzjami, a Bianconeri chcieliby teraz wykorzystać jego odejście" - czytamy w tekście. Dziennikarze dodali, że Milik ma ważny kontrakt z Juventusem do 2026 roku i "pożegnanie latem pozwoliłoby Juve jak najwięcej zyskać na odejściu napastnika".

Genoa ma za sobą udany sezon po powrocie do Serie A. Zmagania zakończyła na 11. miejscu i uzbierała 49 punktów. Mateo Retegui gra w tym klubie od 2023 roku. W minionym sezonie rozegrał 31 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył trzy asysty. Napastnik jest również reprezentantem Włoch i wziął udział w trwających mistrzostwach Europy. W kadrze narodowej pojawił się na boisku łącznie 12 razy.