"Milik prezentem dla trenera". Polak coraz bliżej nowego klubu

Arkadiusz Milik dochodzi do pełni sprawności po kontuzji, która wykluczyła go z Euro 2024. Polak robi wszystko, by jak najlepiej przygotować się do kolejnego sezonu Serie A. Nie wiadomo, jednak gdzie w nim będzie grał. Jak poinformowały włoskie media, już niedługo Milik może zmienić klub.

