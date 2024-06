Zalewski przemówił ws. przyszłości. Szczere słowa o trenerze

Nicola Zalewski był jednym z najważniejszych punktów reprezentacji Polski podczas Euro. Wahadłowy Romy zaczynał każdy z meczów w grupie D w wyjściowym składzie. Zalewski popełnił jednak kosztowny błąd, po którym Holandia strzeliła gola na 1:1 w Hamburgu. "Co za błąd Zalewskiego, który źle ocenił sytuację. Jego złe wybicie spowodowało śmiercionośne wznowienie gry przez Holandię" - pisały włoskie dzienniki.

REKLAMA

Zobacz wideo Skomplikowana sytuacja we Francji. "Federacja chroni zawodników"

Teraz Zalewski wraca do Romy, gdzie wyjaśni się jego przyszłość. Polak nie grał tak regularnie od momentu, gdy nowym trenerem tego klubu został Daniele De Rossi. To też wznieciło plotki o ewentualnym transferze Zalewskiego w trakcie letniego okna. Tym bardziej że umowa Nicoli z Romą wygasa w czerwcu przyszłego roku, więc to ostatni moment na zarobek dla klubu. Roma wyceniła Zalewskiego na około 10-15 mln euro.

Wcześniej interesowały się nim takie zespoły, jak West Ham United, Nottingham Forest czy Borussia Dortmund. Wiele jednak wskazuje na to, że Zalewski pozostanie w lidze włoskiej, gdzie wcześniej w jego kierunku spoglądała Fiorentina.

Zalewski mówi o swojej przyszłości. "Jest wiele rzeczy do wyjaśnienia"

Zalewski udzielił wywiadu włoskiej telewizji Sky Sport, w którym odniósł się do swojej przyszłości. Z jego słów wynika, że Polak jest otwarty na zmianę klubu. - Kiedy wrócę do Rzymu, pomyślę o tym, co dalej w Romie. Zawsze uważałem, że pewne rzeczy robi się we dwoje, a jeśli nie ma woli po żadnej ze stron, to wybieramy różne ścieżki. Zobaczymy, co się stanie. Jest na pewno wiele rzeczy do wyjaśnienia. Musimy porozmawiać z Romą, zanim zdecydujemy, czy będziemy kontynuować współpracę, czy się rozstaniemy - powiedział.

- Jak wyglądają moje relacje z trenerem De Rossim? Dobrze się dogadujemy. Mieliśmy udaną drugą połowę poprzedniego sezonu, a w ciągu tego półtora miesiąca będziemy mogli popracować i poprawić pewne szczegóły - dodał Zalewski.

Z informacji włoskich mediów wynika, że Zalewski może trafić do Torino, a więc dziewiątej drużyny poprzedniego sezonu Serie A. Roma i Torino mogą dogadać się na wymianę, dzięki której Polak trafi do Turynu, a w drugą stronę ruszy Raoul Bellanova.

W poprzednim sezonie trenerem Torino był Ivan Jurić, a od początku lipca br. za drużynę będzie odpowiadać Paolo Vanoli, który wywalczył awans do Serie A z Venezią. Prawdopodobnie Zalewski będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie Torino z Austriakiem Valentino Lazaro czy Mergimem Vojvodą z Kosowa.

Zalewski to wychowanek Romy, w której zadebiutował 9 maja 2021 r. w meczu przeciwko Torino (1:0). Wtedy Polak miał 19 lat, 3 miesiące i 14 dni. Od tego czasu zagrał 106 meczów dla Romy, w których strzelił dwa gole i zanotował siedem asyst.